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Россиянку Софию Сапегу и белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича перевели под домашний арест. Их задержали в Минске в мае после посадки самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс.
Sofija Sapega, Ramanas Pratasevičius
Sofija Sapega, Ramanas Pratasevičius
© AFP / Scanpix

Сейчас София сейчас живет одна в съемной квартире в Минске, рассказали Би-би-си ее родители.

"Мы находимся в шоке", - сказал отчим Софии Сергей Дудич. Для родителей Софии это стало неожиданностью.

Сняты ли с Софии обвинения, Дудич сказать не может, "чтобы не навредить дочери", но семья надеется на это.

Роман Протасевич также был переведен под домашний арест, рассказал Би-би-си его отец Дмитрий.

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"Мне сложно комментировать действия властей, какие у них цели, - сказал Дмитрий Протасевич. - Может, он втянут в какую-то политическую игру.

По его словам, обвинения с Сапеги и Протасевича не сняты.

"Адвокат ничего не говорит, власти ничего не говорят, - сказал Протасевич-старший. - Если изменили меру пресечения, это улучшение их бытовых условий. В остальном, что будет дальше, неизвестно".

23 мая Роман Протасевич с подругой, гражданкой России Софией Сапегой, летел из Афин в Вильнюс. Самолет был посажен в Минске, где обоих задержали и поместили в СИЗО.

Позже стало известно, что россиянку подозревают в совершении преступлений, предусмотренных 342-й статьей (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок). Также ее обвиняют по другому уголовному делу, которое расследуется по части 3 статьи 130 - это разжигание социальной вражды и розни.

В отношении Протасевича в Беларуси возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая "организацию массовых беспорядков". Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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