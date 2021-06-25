Сейчас София сейчас живет одна в съемной квартире в Минске, рассказали Би-би-си ее родители.
"Мы находимся в шоке", - сказал отчим Софии Сергей Дудич. Для родителей Софии это стало неожиданностью.
Сняты ли с Софии обвинения, Дудич сказать не может, "чтобы не навредить дочери", но семья надеется на это.
Роман Протасевич также был переведен под домашний арест, рассказал Би-би-си его отец Дмитрий.
"Мне сложно комментировать действия властей, какие у них цели, - сказал Дмитрий Протасевич. - Может, он втянут в какую-то политическую игру.
По его словам, обвинения с Сапеги и Протасевича не сняты.
"Адвокат ничего не говорит, власти ничего не говорят, - сказал Протасевич-старший. - Если изменили меру пресечения, это улучшение их бытовых условий. В остальном, что будет дальше, неизвестно".
23 мая Роман Протасевич с подругой, гражданкой России Софией Сапегой, летел из Афин в Вильнюс. Самолет был посажен в Минске, где обоих задержали и поместили в СИЗО.
Позже стало известно, что россиянку подозревают в совершении преступлений, предусмотренных 342-й статьей (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок). Также ее обвиняют по другому уголовному делу, которое расследуется по части 3 статьи 130 - это разжигание социальной вражды и розни.
В отношении Протасевича в Беларуси возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая "организацию массовых беспорядков". Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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