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По словам отца Романа Протасевича, он хочет "жить в свободной стране". Родители журналиста вышли на акцию протеста в Варшаве.
Natalija Pratasevič, Dmitrijus Pratasevičius
Natalija Pratasevič, Dmitrijus Pratasevičius
© AFP / Scanpix

Родители экс-главреда белорусского Telegram-канала Nexta Романа Протасевича - Наталья и Дмитрий - на демонстрации в Варшаве призвали ЕС и США оказать поддержку в освобождении журналиста, задержанного 23 мая в аэропорту Минска после принудительной посадки самолета авиакомпании Ryanair. Как передало в субботу, 29 мая, агентство AFP, Наталья Протасевич попросила "помочь нам освободить Романа" и его подругу, гражданку РФ Софью Сапегу.

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"Мы хотим жить в свободной стране, в стране, где каждый имеет право выражать свои убеждения", - добавил Дмитрий Протасевич.

В Варшаве прошел митинг солидарности

В митинге солидарности с протестующими в Беларуси в польской столице, по оценкам журналистов, приняли участие сотни человек. Собравшиеся скандировали: "Жыве Беларусь!", держали бело-красно-белые флаги и плакаты, обвиняющие власти в создании "Северной Кореи в центре Европы".

Задержание Протасевича и Сапеги

Софья Сапега была задержана 23 мая вместе бывшим редактором оппозиционного белорусского портала Nexta Романом Протасевичем. Они летели на самолете компании Ryanair, который выполнял рейс из Афин в Вильнюс и был вынужден совершить посадку в Минске из-за сообщения о минировании, оказавшегося впоследствии ложным. Германия, Евросоюз, США и другие западные страны резко осудили действия Беларуси, обвинив ее власти в государственном терроризме, и потребовали незамедлительного освобождения Протасевича и Сапеги.

После инцидента с самолетом Ryanair Великобритания и Франция приостановили разрешение на полеты белорусской государственной авиакомпании "Белавиа", Литва перестала принимать самолеты из Беларуси, а Евросовет распорядился запретить полеты "Белавиа" во все страны ЕС. В Евросоюзе в рамках неформальной встречи глав МИД договорились о введении новых санкций в отношении белорусского режима.

Целый ряд европейских авиакомпаний, в том числе французская Air France, латвийская airBaltic, нидерландская KLM, скандинавская SAS, венгерская Wizz Air, немецкая Lufthansa, финская Finnair, отказались от использования белорусского воздушного пространства.

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Deutsche Welle
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