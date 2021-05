Родители экс-главреда белорусского Telegram-канала Nexta Романа Протасевича - Наталья и Дмитрий - на демонстрации в Варшаве призвали ЕС и США оказать поддержку в освобождении журналиста, задержанного 23 мая в аэропорту Минска после принудительной посадки самолета авиакомпании Ryanair. Как передало в субботу, 29 мая, агентство AFP, Наталья Протасевич попросила "помочь нам освободить Романа" и его подругу, гражданку РФ Софью Сапегу.

"Мы хотим жить в свободной стране, в стране, где каждый имеет право выражать свои убеждения", - добавил Дмитрий Протасевич.

'Please save him!': Anguish of jailed Belarus journalist's parents.

