Родители экс-главреда белорусского Telegram-канала Nexta Романа Протасевича - Наталья и Дмитрий - на демонстрации в Варшаве призвали ЕС и США оказать поддержку в освобождении журналиста, задержанного 23 мая в аэропорту Минска после принудительной посадки самолета авиакомпании Ryanair. Как передало в субботу, 29 мая, агентство AFP, Наталья Протасевич попросила "помочь нам освободить Романа" и его подругу, гражданку РФ Софью Сапегу.

"Мы хотим жить в свободной стране, в стране, где каждый имеет право выражать свои убеждения", - добавил Дмитрий Протасевич.

'Please save him!': Anguish of jailed Belarus journalist's parents. From their new home in Poland, the parents of Roman Protasevich have been in anguish since his Ryanair flight was forced to land in Belarus, leading to his arresthttps://t.co/cRUD6zoODk pic.twitter.com/RzZNZtQNNY — AFP News Agency (@AFP) May 26, 2021

В Варшаве прошел митинг солидарности

В митинге солидарности с протестующими в Беларуси в польской столице, по оценкам журналистов, приняли участие сотни человек. Собравшиеся скандировали: "Жыве Беларусь!", держали бело-красно-белые флаги и плакаты, обвиняющие власти в создании "Северной Кореи в центре Европы".

Задержание Протасевича и Сапеги

Софья Сапега была задержана 23 мая вместе бывшим редактором оппозиционного белорусского портала Nexta Романом Протасевичем. Они летели на самолете компании Ryanair, который выполнял рейс из Афин в Вильнюс и был вынужден совершить посадку в Минске из-за сообщения о минировании, оказавшегося впоследствии ложным. Германия, Евросоюз, США и другие западные страны резко осудили действия Беларуси, обвинив ее власти в государственном терроризме, и потребовали незамедлительного освобождения Протасевича и Сапеги.

После инцидента с самолетом Ryanair Великобритания и Франция приостановили разрешение на полеты белорусской государственной авиакомпании "Белавиа", Литва перестала принимать самолеты из Беларуси, а Евросовет распорядился запретить полеты "Белавиа" во все страны ЕС. В Евросоюзе в рамках неформальной встречи глав МИД договорились о введении новых санкций в отношении белорусского режима.

Целый ряд европейских авиакомпаний, в том числе французская Air France, латвийская airBaltic, нидерландская KLM, скандинавская SAS, венгерская Wizz Air, немецкая Lufthansa, финская Finnair, отказались от использования белорусского воздушного пространства.