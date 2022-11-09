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Министерство обороны России опубликовало видеокадры занятий по боевой подготовке, которые проводят военные региональной группировки войск на белорусских полигонах.
Rusijos kariuomenė pratybų metu
Rusijos kariuomenė pratybų metu
© Reuters / Scanpix

Ранее в Беларусь прибыли эшелоны с техникой, вооружением и личным составом российской армии. Как заявляет Минобороны РФ, белорусские военнослужащие встречали их хлебом и солью.

2 ноября министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что на совместных учениях делается "упор на повышение боевых возможностей войск".

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В то же время по другую сторону границы украинские войска готовятся к возможному российскому нападению, но теперь уже при непосредственном участии вооруженных сил Беларуси.

В начале войны Россия использовала белорусскую территорию как плацдарм для переброски войск и оружия.

Александр Лукашенко неоднократно отвергал предположения о том, что Беларусь отправит своих солдат воевать на стороне России в Украине.

Однако в начале этого месяца власти объявили о создании совместной "региональной группировки войск" и заявили, что около 9000 российских солдат будут размещены в Беларуси.

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