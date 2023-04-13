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Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси, которое выполняет функции регулятора ядерной безопасности в стране, 5 апреля выдало разрешение на начало энергетического пуска 2-го энергоблока Белорусской АЭС. 1-й энергоблок этой электростанции находится в промышленной эксплуатации с июня 2021 г., сообщает в пресс-релизе Государственная инспекция по безопасности атомной энергии (VATESI).
Работа по запуску второго энергоблока Белорусской АЭС ведется с нарушениями
© Itar-Tass / Scanpix

Инспекция напоминает, что с начала реализации проекта Белорусской АЭС Беларусь не предоставляет конкретную информацию о том, как она выбирала площадку для строительства АЭС в Островце и оценивала распределение и плотность населения соседней Литвы в этом районе рядом с электростанцией – это главный поднимаемый Литвой вопрос ядерной безопасности.

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Такая оценка должна была быть проведена в соответствии со стандартами безопасности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и очень важна для аварийной готовности Литвы, поскольку целая треть населения Литвы может подвергнуться радиации в случае аварии на Белорусской АЭС, и ответственным органам Литвы было бы особенно трудно управлять последствиями возможной аварии в таких условиях.

До настоящего времени на Белорусской АЭС выполнены не все рекомендации по стресс-тестам, в том числе дополнительные рекомендации по усилению аварийного управления, совершенствованию системы вентиляции защитной оболочки реактора, дополнительной защите зданий и оборудования от попадания воды.

Также все еще не решены вопросы безопасности, связанные с вероятностной оценкой устойчивости определенного важного для безопасности оборудования Белорусской АЭС к сейсмическим явлениям и последствиям авиакатастрофы крупного коммерческого самолета, не проанализирован опыт лицензирования органов регулирования ядерной безопасности других стран, а соответствующие модификации по повышению безопасности проекта Белорусской АЭС не реализованы.

Государственная инспекция по безопасности атомной энергии считает, что эксплуатация и пуск 1-го и 2-го энергоблоков Белорусской АЭС должны быть приостановлены до решения всех вопросов ядерной безопасности, говорится в сообщении.

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