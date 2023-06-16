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Первые ядерные заряды доставлены в Беларусь. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании 26-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Aliaksandras Lukašenka, Vladimiras Putinas
Aliaksandras Lukašenka, Vladimiras Putinas
© AP / Scanpix

“Мы вели переговоры с нашим союзным государством, президентом Лукашенко, о том, что мы часть этого тактического ядерного оружия переместим на беларусскую территорию. Это произошло. Первые ядерные заряды доставлены на территорию Беларуси. Но только первые”, – заявил Путин.

Путин отметил, что до конца лета или года в Беларусь будет доставлено все запланированное ЯО.

“Это первая часть. Но до конца лета, до конца года мы эту работу выполним целиком и полностью”, – сообщил он.

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Путин подчеркнул, что ядерное оружие в Беларуси является элементом сдерживания. Он отметил, что готов использовать ядерное оружие, “если создастся угроза российской государственности”.

Напомним, ранее Путин говорил, что размещение ЯО в Беларуси начнется после 7-8 июля. 13 июня Александр Лукашенко заявил, что Беларусь получила от России ядерные “ракеты и бомбы”, и уточнил, что процесс идет “потихоньку”. По словам Лукашенко, ядерное оружие будет рассредоточено по всей территории Беларуси, а охранять его будут совместно беларусские и российские военные. Он также заявил, что без проблем согласует с Путиным нанесение ядерного удара.

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