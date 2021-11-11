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Александр Лукашенко рассказал, что просил Министерство обороны России через президента этой страны, чтобы они подключились к дежурству на границах Беларуси и Союзного государства. Об этом он заявил сегодня на совещании с руководством Совета Министров, передает новостное агенство БЕЛТА.
Aliaksandras Lukašenka
Aliaksandras Lukašenka
© Itar-Tass / Scanpix

"Как я вчера заметил, они направили сюда стратегические бомбардировщики в сопровождении наших истребителей. Мы должны постоянно мониторить ситуацию на границе. Пускай пищат, кричат. Да, это бомбардировщики, которые способны нести ядерное оружие. Но у нас нет другого выхода. Мы должны видеть, что они там делают за пределами", - заявил он.

"Пускай пищат, кричат". Лукашенко попросил Россию направить к границе ядерные бомбардировщики
© AP / Scanpix
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"Как мы и договаривались: на Гомель из Москвы вдоль южной границы Беларуси, западную границу, на Поставы в Витебской области, с Постав через Оршу улетают на Москву. Вот это кольцо - Прибалтика, Польша и Украина - должны мониторить российские и белорусские военнослужащие. Об этом мы договорились с россиянами. Нам нельзя шутить. Обстановка там серьезная. Самое главное, они отошли от договоренностей. Мы не знаем, чего они хотят", - добавил он.

"Россияне, белорусы, вместе мы должны контролировать эту ситуацию", - подчеркнул А. Лукашенко.

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