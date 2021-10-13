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Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по статье о присвоении звания и власти должностного лица в отношении Светланы Тихановской и Павла Латушко. Об этом во вторник, 12 октября, в эфире телеканала "Беларусь-1" заявил официальный представитель следственного ведомства Сергей Кабакович.
Против Тихановской и Латушко возбуждено дело за самовольное присвоение власти
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Главным следственным управлением Следственного комитета Беларуси расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного статьей 382 Уголовного кодекса Беларуси — самовольное присвоение звания либо власти должностного лица", — отметил Кабакович.

"Обвиняемые Тихановская и Латушко, по согласованию совместно с другими участниками заговора в нарушение требований конституции Беларуси создали псевдоорганы государственной власти, управления и представительства Республики Беларусь за рубежом. И, продолжая свои преступные действия, вступили в переговоры с представителями иностранных государств, международных организаций", — указал представитель СК.

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В соответствии с уголовным законодательством Беларуси, по данному делу Тихановской и Латушко, находящимся в настоящее время за пределами республики, грозит лишение свободы до двух лет.

Тихановская, Латушко, а также еще 15 граждан включены Комитетом госбезопасности Беларуси в перечень лиц, причастных к террористической деятельности.

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Deutsche Welle
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