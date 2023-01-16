Как утверждает следствие, Тихановский неоднократно нарушал порядок отбывания наказания, не реагировал на законные требования сотрудников администрации, грубил им, провоцировал сокамерников на конфликты. Он состоит на учёте как "склонный к экстремистской и деструктивной деятельности".

Оппозиционер Сергей Тихановский в мае 2020 года заявил о своём намерении баллотироваться в президенты Беларуси на очередных выборах. Центризбирком отказал ему, тогда в кампанию включилась его жена Светлана. 29 мая Тихановский был задержан полицией, а 14 декабря 2021 года суд приговорил его к 18 годам лишения свободы по обвинению в организации массовых беспорядков и разжигании ненависти. Изначально Тихановский отбывал наказание в колонии, но в августе 2022 года был переведён на тюремный режим сроком на три года.

18 лет колонии – это самый большой срок, который получил политический оппонент Лукашенко: кандидат в президенты Виктор Бабарико получил 14 лет лишения свободы, Мария Колесникова – 11 лет.

На выборах, прошедших в августе 2022 года, ЦИК Беларуси признал победителем Александра Лукашенко. Независимые наблюдатели сообщали о многочисленных нарушениях и вбросах в ходе выборов, а также о том, что настоящим победителем стала Светлана Тихановская.

После выборов в Беларуси прошли массовые протесты, которые были подавлены режимом Лукашенко с беспрецедентной жестокостью. По данным МВД Беларуси, с августа по ноябрь 2020 года было задержано более 13 тысяч человек. Согласно докладу Верховного комиссара по правам человека ООН, подтверждены факты пыток и изнасилования задержанных, применения различных форм насилия. Под давлением правоохранительных органов Светлана Тихановская, как и многие белорусские оппозиционеры, была вынуждена покинуть страну.