Протесты в Беларуси: оппозиция отказалась от централизованного марша

В Беларуси продолжаются акции протеста после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко.

Управление Следственного комитета по городу Минску инициировало признание редакции Nexta иностранной экстремистской организацией. УСК требует запретить деятельность редакции на территории Беларуси.

По всей Беларуси задержано уже более 20 человек, в основном задержания проходили в Минске.

Задержаны главный редактор издания "Наша Ніва" Егор Мартинович и фотограф Надежда Бужан, а также член основного состава Координационного совета Наталия Дулина.

Количество участников для централизованной акции оказалось недостаточным, пишет инициатива BYPOL. Они предложили продолжить протесты локальными маршами "в своих районах".

Возле площади Бангалор находятся десятки силовиков. Периодически они произвольно задерживают прохожих.

В Минске задержана редактор издания Tut.by Анна Калтыгина. Об этом сообщают само издание и "Медиазона".

На станции метро "Пушкинская" задерживают молодых людей. По сведениям канала"Белсат", их выборочно останавливают и проверяют мобильные телефоны. Правоохранители замечены, в частности, у "Макдональдса" и кинотеатра "Аврора".

Следственный комитет (СК) Беларуси возбудил уголовное дело по факту размещения в Telegram-каналах призывов к несанкционированным властями массовым мероприятиям 27 марта, передал телеканал "Белсат". Уголовное производство открыто по статье об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Следственный комитет предупреждает, что лица которые примут участие в акциях, "будут привлекаться к уголовной ответственности".

На одном из корпусов Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники перед началом акции вывесили огромный бело-красно-белый (БЧБ) флаг, а над автомагистралью М6 около Минска запустили воздушные шарики - тоже с БЧБ-флагом.

В центр Минска в преддверии первой в этом году массовой акции протеста начала стягиваться спецтехника. Об этом сообщило издание Onliner со ссылкой на очевидцев. По некоторым данным, в сторону центра по Партизанскому проспекту проследовала колонна из примерно 20 машин. Как сообщил портал Tut.by, колонну спецтехники сняли на видео и в Уручье, на кадрах можно заметить водометы и заградительные машины.