Протасевичу отменили штраф, он вылетел из Беларуси в Дубай

Бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич выехал из Беларуси на отдых в Дубай, ему отменили штраф в 24,5 млн белорусских рублей (почти 7 млн евро). О снятии с него выплат Протасевич сообщил в беседе с белорусскими пропагандистами Людмилой Гладкой и Константином Придыбайло. Фрагменты стрима размещены на платформе YouTube в понедельник, 9 сентября. „Я нахожусь в Дубае, прилетел посмотреть на шпили, как в известном меме. Прилетел отдохнуть, потому что последние годы, можно сказать, были весьма напряженными для меня“, - рассказал Протасевич.

„Не могу один нести ответственность за всех“

„Штрафы действительно были… Но дело в том, что я еще некоторое время назад подал апелляцию. Мне отменили этот штраф“, - пояснил он, добавив, что прошли судебные заседания. „Моя позиция была - я не могу один нести ответственность за всех, потому что это будет как минимум несправедливо и нечестно“, - добавил Протасевич. Он уточнил, что до вылета должен был выплатить только 3000 белорусских рублей (830 евро) в связи с претензиями налоговых органов, уточнило издание „Зеркало“.