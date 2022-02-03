— Подробностей сейчас много не будет, потому что над иском сейчас работает команда юристов. Но как только все будет готово, я обязательно об этом расскажу, — заявил Протасевич во время стрима 3 февраля.
Он отметил, что надеется на рассмотрение этого заявления членами совета ICAO, так как оно будет подкреплено неопровержимыми доказательствами.
— И эти же доказательства готовы предоставить официальные органы Республики Беларусь, — заверил Протасевич.
Он заявил, что к отправлению сообщения о минировании рейса причастны Франак Вячерко, Ян Рудик и Даниил Богданович (их Протасевич называет представителями «Киберпартизан»), а также неизвестные ему «представители хакерских группировок под названием „Киберпартизаны“».
Протасевич отметил, что инцидент с посадкой самолета был выгоден штабу Светланы Тихановской, так как стал «драйвером для продвижения санкций».
— По сути, частная компания Ryanair стала инструментом в политических разборках между белорусской оппозицией и государством, стала инструментом для давления, — заявил Протасевич.
Что случилось с самолетом Ryanair?
23 мая прошлого года самолет компании Ryanair совершил вынужденную посадку в Минске. Лайнер следовал из Афин в Вильнюс. После посадки силовики задержали бывшего главного редактора телеграм-канала NEXTA (признанного белорусскими властями сначала распространяющим экстремистские материалы, а позже и экстремистским формированием) Романа Протасевича и его девушку Софью Сапегу.
После этого ЕС официально запретил всем белорусским авиаперевозчикам использовать свое воздушное пространство. Также ряд стран призвали свои национальные авиакомпании изменить маршруты полетов так, чтобы не залетать в воздушное пространство Беларуси.
В январе вышел отчет ICAO посвященный этому инциденту. А США обвинили в авиационном пиратстве четырех белорусских чиновников.
Роман Протасевич в Беларуси обвиняется по трем уголовным статьям: об организации деятельности групп, грубо нарушающих общественный порядок, об организации массовых беспорядков и разжигании социальной вражды или розни. Его мера пресечения сейчас неизвестна, ранее его содержали под домашним арестом.
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