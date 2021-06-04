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Вечером 3 июня белорусский государственный телеканал ОНТ показал видео с участием экс-главного редактора телеграм-канала "Нехта" Романа Протасевича и руководителя ОНТ Марата Маркова. В этом видео Протасевич повторяет, что сотрудничает со следствием и дает признательные показания. Отец Протасевича уверен, что его сын пошел в эфир ОНТ под воздействием пыток.
Ramanas Pratasevičius
Ramanas Pratasevičius
© Stopkadras

Этот эфир прошел в вечерний прайм-тайм в рамках передачи "Марков. Ничего личного", которую ведет сам руководитель ОНТ, он интервьюирует лояльных к власти политиков, священнослужителей и экспертов. В этот раз в передаче появился Роман Протасевич, анонс эфира всего за несколько часов до его начала появился в провластном белорусском телеграм-канале "Пул первого".

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В ходе эфира, как и в первом видео, показанном белорусскими властями 24 мая, Роман Протасевич еще раз сказал, что полностью признает свою вину в организации массовых беспорядков, сотрудничает со следователем. Прозвучали и другие высказывания, из которых следует, что он разочаровался в белорусских оппозиционерах, хочет перестать заниматься политической деятельностью. Он сказал, что уважает Александра Лукашенко и попросил не выдавать его в сепаратистскую "Луганскую народную республику", которая якобы хочет его экстрадиции для проведения неких следственных действий.

Ramanas Pratasevičius
Ramanas Pratasevičius
© Stopkadras

Сразу после этого эфира отец Романа Протасевича — Дмитрий - заявил изданию "Настоящее время" (признано иностранным агентом), что такой эфир является "результатом недели пыток", и не исключил, что его сын был под воздействием психотропных препаратов.

В штабе бывшей кандидатки в президенты Светланы Тихановской эфир назвали "пыточной". Представители оппозиции обратили внимание на следы от наручников на запястьях Протасевича.

23 мая 2021 года самолет с Протасевичем и его девушкой, гражданкой России Софией Сапегой, летевший из Афин в Вильнюс, был насильно посажен в Минске. Они оба в СИЗО. С Сапегой адвокат виделся пять дней назад и может сказать только то, что она "выглядит бодро". Дмитрий Протасевич также заявил, что адвокат его сына смог навестить последний раз пять дней назад.

Сапега на момент задержания не была объявлена в розыск, также не было известно ни о каких уголовных делах против нее.

Если на видео 24 мая Протасевич говорил бодрым голосом, хотя близкие разглядели у него на лице нечто похожее на замаскированные следы от побоев, то в этот раз активист к концу полуторачасовой записи расплакался и закрыл лицо руками.

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bbcrussian.com
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