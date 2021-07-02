Как сообщает Минздрав Беларуси, согласно подписанному указу, безвизовый въезд для желающих привиться будет действовать с 15 июля. Иностранцы, прибывшие в Беларусь с этой целью, смогут пребывать на территории страны пять суток, передает "Настоящее время".

Вводить препарат от коронавируса планируется на платной основе в медицинских организациях, определенных Минздравом, говорится в сообщении ведомства.

Весной по темпам вакцинации населения Беларусь занимала место ближе к концу общемирового списка. Его составители публикуют официальные данные по количеству вакцинированных в соотношении с общим количеством жителей разных стран. В то время как количество заразившихся за время с начала пандемии в Беларуси превышает 1 млн человек, тем не менее, Covid-19 перестает занимать мысли белорусов. Об этом свидетельствуют данные опроса о восприятия ситуации с коронавирусом, проведенного исследовательской компанией SATIO и Центром экономических исследований BEROC в марте 2021 года.

В настоящее время в Беларуси делают прививку российской вакциной "Спутник V" и китайским препаратом Vero Cell.

Ранее сообщалось, что на границе Беларуси и Литвы существенно увеличились масштабы нелегальной миграции. За шесть месяцев 2021 года уже 636 человек пытались перейти белорусскую границу, сообщает Служба охраны госграницы Литвы. Это почти в восемь раз больше, чем за весь прошлый год.

Официальный Вильнюс обвиняет Беларусь в халатности и даже содействии в переправке иностранцев к границе Литвы. Минск предпочитает не замечать звучащие упреки и заявляет, что с белорусской стороны нарушителей больше не стало.