20 июля 2023 г. 14:25

Пригожин обещает сделать белорусскую армию "второй армией в мире"

 
bbcrussian.com
„Wagner“
„Wagner“
ФОТО: Scanpix

Вооруженные Силы Беларуси продолжают совместные тренировки с бойцами ЧВК "Вагнер", сообщила пресс-служба белорусского Минобороны.

Сообщается, что они в течение недели отработают с подразделениями сил специальных операций "учебно-боевые задачи на полигоне „Брестский".

Проект "Беларускi Гаюн" сообщал, что в Беларусь прибыли от двух до 2,5 тыс. вагнеровцев.

В среду основатель ЧВК " Вагнер" Евгений Пригожин в опубликованном видео (его подлинность не была подтверждена) приветствовал своих бойцов в Беларуси и сказал им, что они пока не будут принимать участия в войне в Украине. Он также обещает сделать белорусскую армию "второй армией в мире".

При этом Министерство обороны Польши заявило, что следит за ситуацией на границе с Беларусью и готово к различным сценариям развития событий.

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