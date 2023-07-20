Пригожин обещает сделать белорусскую армию "второй армией в мире"

В среду основатель ЧВК " Вагнер" Евгений Пригожин в опубликованном видео (его подлинность не была подтверждена) приветствовал своих бойцов в Беларуси и сказал им, что они пока не будут принимать участия в войне в Украине. Он также обещает сделать белорусскую армию "второй армией в мире".