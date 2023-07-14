Пригожин ночевал в лагере под Осиповичами? Его сфотографировали в одних трусах

Если это фото действительно было сделано 12 июля в 7:24, в таком случае Евгений Пригожин действительно был в лагере под Осиповичами, а точнее он там ночевал, пишет "Беларускі Гаюн".

11 июля "Беларускі Гаюн" писал, что борт Евгения Пригожина в третий раз прилетел в Беларусь. Он приземлился в Мачулищах в 19:40. В 20:05 с аэродрома "Мачулищи" в район Осиповичей полетели два вертолета: Ми-24 и Ми-8 ВВС РБ.

На следующий день, 12 июля, в район Осиповичей из Мачулищ снова летали вертолеты Ми-24 и Ми-8 ВВС РБ, которые вернулись в Мачулищи в 14:27 и 14:30. И главное, через 2 часа и 20 минут из Мачулищ в РФ, а точнее в Санкт-Петербург, полетел борт Пригожина.

Другими словами, если это фото действительно было сделано 12.07 в 7:24, то это полностью подтверждает, что Евгений Пригожин прилетел в Мачулищи вечером 11 июля, на вертолете был доставлен в палаточный лагерь в д. Цель, там переночевал и улетел из Мачулищ на следующий день.