14 июля 2023 г. 15:15

Пригожин ночевал в лагере под Осиповичами? Его сфотографировали в одних трусах

 
"Наша Нiва"
ФОТО: Беларускi гаюн
Сегодня утром в провоенных российских телеграм-каналах появилось фото человека, похожего на Евгения Пригожина, который сидит в нижнем белье на кровати в палатке. Канал, первым опубликовавший эту фотографию в 11:52, сначала написал, что это фото появилось в одном из чатов и "в метаданных оригинального фото дата съемки — 12 июня 7:24 утра". Однако позже пост был отредактирован и июнь поменялся на июль.

Если это фото действительно было сделано 12 июля в 7:24, в таком случае Евгений Пригожин действительно был в лагере под Осиповичами, а точнее он там ночевал, пишет "Беларускі Гаюн".

11 июля "Беларускі Гаюн" писал, что борт Евгения Пригожина в третий раз прилетел в Беларусь. Он приземлился в Мачулищах в 19:40. В 20:05 с аэродрома "Мачулищи" в район Осиповичей полетели два вертолета: Ми-24 и Ми-8 ВВС РБ.

На следующий день, 12 июля, в район Осиповичей из Мачулищ снова летали вертолеты Ми-24 и Ми-8 ВВС РБ, которые вернулись в Мачулищи в 14:27 и 14:30. И главное, через 2 часа и 20 минут из Мачулищ в РФ, а точнее в Санкт-Петербург, полетел борт Пригожина.

Другими словами, если это фото действительно было сделано 12.07 в 7:24, то это полностью подтверждает, что Евгений Пригожин прилетел в Мачулищи вечером 11 июля, на вертолете был доставлен в палаточный лагерь в д. Цель, там переночевал и улетел из Мачулищ на следующий день.

На других фото из палаточного лагеря под Осиповичами, также пол покрыт ДСП, также в палатках квадратные окна с крестообразной перемычкой и также присутствуют палатки белого цвета.

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"Наша Нiва"
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