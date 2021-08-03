Не только уголовные дела

По сведениям правозащитников, в 77,6% случаев суд выносил решение о лишении либо ограничении свободы. В общей сложности суды назначили по "протестным" делам 271 год, 3 месяца и 2 дня лишения свободы 61 человеку. Еще 18 осужденных получили 41 год и 2 месяца ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. В отношении 24 человек вынесены приговоры об ограничении свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на общий срок 52 года и 11 месяцев. Помимо этого, в июле вынесено три политически мотивированных приговора, сообщили правозащитники.

Согласно сведениям, обнародованным ранее Следственным комитетом Беларуси, за период с августа 2020 года в стране возбуждено 4691 уголовное дело, связанное с незаконными массовыми мероприятиями, беспорядками, протестными акциями, посягательством на государственный суверенитет и общественную безопасность.

Напомним, массовые протесты в Беларуси начались после президентских выборов 9 августа 2020 года , победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Оппозиция посчитала итоги выборов сфальсифицированными.