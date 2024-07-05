Правозащитники сообщили об освобождении 10 политзаключенных в Беларуси, Минск передал Киеву украинского "диверсанта" Николая Швеца.

На этой неделе белорусский правозащитный центр „Вясна“ сообщил об освобождении по меньшей мере 10 политзаключенных, отбывающих наказание в колониях по всей стране.
Среди них — трое женщин и семеро мужчин, часть политзаключенных вышли на свободу по амнистии, часть – по помилованию.
Пока правозащитники называют имя только одного из освобожденных – это председатель оппозиционной партии БНФ и политзаключенный Григорий Костусев, приговоренный к 10 годам колонии по делу о госперевороте.
В заключении у Костусева обострились проблемы со здоровьем (он страдает онкологическим заболеванием), в одном из писем родным он писал, что, скорее всего не выйдет на свободу живым.
В „Вясне“ сообщили, что пока не раскрывают имена остальных освобожденных из-за соображений безопасности.
2 июля Александр Лукашенко анонсировал освобождение некоторых „противников белорусских властей“, добавив, что „мы должны действовать по-людски“.
„Не удивляйтесь, если через несколько дней на свободу выйдут очень тяжелобольные, как пишут, наши, которые не успели сбежать и находятся в местах на таких отдаленных, которые ломали и разрушили страну в 2020 году. Но это, действительно, тяжелобольные. В основном, с раковыми заболеваниями“.
3 июля Александр Лукашенко подписал закон об амнистии в связи с 80-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Согласно документу, на политзаключенных он не распространялся.
20 июля исполняется 30 лет со дня прихода Лукашенко к власти в качестве первого – и, пока, единственного президента суверенной Беларуси.
По данным правозащитного центра „Весна“, в Беларуси признаны политическими заключенными более 1400 человек.
Состояние здоровье более 90 из них оценивается, как тяжелое. За решеткой находятся 65 политзаключенных старше 60 лет, многие из которых имеют серьезные проблемы со здоровьем.
Редактор канала „Мая Краiна Беларусь“ вышла на свободу
3 июля телеграм-канал „Мая Краiна Беларусь“ (признан властями Беларуси экстремистским) сообщил об освобождении из тюрьмы редактора этого канала Ирину Счастную. В 2021 году ее приговорили к четырем годам колонии за подготовку к участию в массовых беспорядках.
„Мы с радостью и облегчением поздравляем Ирину Счастную с ее днем рождения и освобождением из лукашенковской пытальни (тюрьмы), где она провела почти четыре года!“, — говорится в сообщении.
Позже основатель фонда помощи репрессированным Bysol Андрей Стрижак сообщил, что Ирина покинула Беларусь и находится в безопасности.
Минск передал Киеву Николая Швеца
Беларусь передала Украине Николая Швеца, который обвинялся в подрыве военного самолета в поселке Мачулищи. Об этом 28 июня сообщил у себя в Телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский.
Кроме того, белорусские власти передали Киеву еще четверых украинцев, которые, по словам Зеленского „были захвачены на территории Беларуси и лишены свободы“. Это Наталья Захаренко, Павел Куприенко, Людмила Гончаренко и Екатерина Брюханова. Многие из них были осуждены в Беларуси за агентурную деятельность и шпионаж.
Николай Швец — украинец, которого белорусские власти обвинили в подрыве российского военного самолета А-50 в Мачулищах в феврале прошлого года.
В октябре прошлого года на гостелеканале „Беларусь 1“ вышло его „покаянное“ интервью, в котором он рассказал о том, как, был обманут и брошен организаторами операции.
Комментируя передачу Швеца, Александр Лукашенко заявил, что это было сделано „по просьбе Путина“: украинца обменяли на митрополита и епископа УПЦ Ионафана, приговоренного в Украине к пяти годам заключения.