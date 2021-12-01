Массовые обыски в Минске

В Минске массовые обыски проходят с раннего утра, силовики пришли не менее чем к 10 гражданам. В Гомеле после обыска, проведенного сотрудниками управления финансовых расследований, доставили на допрос журналистку Ларису Щирякову, сообщили далее правозащитники. Щирякова отказалась давать показания против себя. После допроса она также не сообщила подробностей, поскольку была предупреждена об ответственности за разглашение деталей расследования, пишет "Весна".

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В Гродно задержана в качестве свидетеля "по делу о личной переписке" местная журналистка Надежда Витина. Кроме того, сообщается об обысках в Бресте у Елены Жушмы и в Речице у активиста Олега Карбалевича. У Карбалевича изъяли технику, его самого забрали на допрос.

По данным правозащитников, обыск также прошел у гомельского политика из Объединенной гражданской партии Василия Полякова. "Весна" напомнила, что в июле Поляков был задержан по уголовному делу о терроризме и находился неделю в СИЗО.

888 политзаключенных в Беларуси



Репрессии в Беларуси резко обострились после президентских выборов в августе 2020 года, победителем которых ЦИК объявил Александра Лукашенко. Страны Запада не признали его легитимным президентом страны, а в стране начались массовые протесты.

Правозащитный центр "Весна" причисляет к политическим заключенным в Беларуси 888 человек.