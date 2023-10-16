Посмотреть сбежалась вся деревня: минчанин нашел гриб весом 11 кг

Николай — грибник с солидным стажем. В один день он приехал в деревню к родственникам в Узденский район. За полтора часа минчанин собрал семь ведер боровиков и опят. Отнес груз в машину и решил вернуться в лес, где наткнулся на неизвестный ему гриб, который рос на ясене невысоко над землей.

— Сразу поразился его красотой, он весь такой золотистый. Но тут же остудила мысль: а вдруг ядовитый? Долго думал, но все же решил срезать: было жалко оставлять. Мучился около 20 минут, потому что нож был совсем маленьким, а повредить находку не хотелось. Но все равно разделил гриб пополам, потому что он попросту не вмещался в корзинку. Чтобы донести находку до машины, в лес пришлось сходить дважды. А когда привез в деревню, все сбежались посмотреть на чудо, — рассказал Николай.