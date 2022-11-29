Причина госпитализации неизвестна. По данным штаба, бригада скорой доставила Марию в больницу 28 ноября. Ее госпитализировали в первое хирургическое отделение и перевели в реанимацию.

Источник «Зеркала» сообщил нам, что Марию Колесникову доставили в Больницу скорой медицинской помощи. По предварительной информации, у нее проблемы с желудком. Официально эту информацию нам подтвердить пока не удалось.

Защитнику Колесниковой Владимиру Пыльченко в БСМП подтвердили, что его подзащитная находится у них. Об этом написало российское информационное агентство Sputnik Беларусь.

«Машу привезли в больницу с хирургической патологией и прооперировали 28 ноября. Сейчас она в стабильно тяжелом состоянии с улучшением. Завтра должны перевести в хирургическое отделение», — написал штаб.

«Адвоката Марии 29 ноября в третий раз подряд не допустили к ней в колонии. Почему? Объяснили это тем, что нет заявления от нее», — сообщил штаб.

Ранее стало известно о том, что Марию поместили в штрафной изолятор. Однако не было информации о том, с какого числа она там находится.

Как нам сообщили близкие политзаключенной, Мария «находится в тех же условиях, что и в колонии», хотя и была доставлена в гражданскую больницу. Это касается и запрета на посещение.

Владимир Пыльченко в жалобах на отказ в допуске к Марии в прокуратуру и УДИН указывал о своих опасениях за состояние ее здоровья. Никакой реакции на жалобы и обращения от правоохранительных органов не последовало.

На известие о госпитализации Колесниковой, бывшей представительницы ее объединенного штаба, отреагировала лидер демсил Светлана Тихановская:

— Ужасные новости. Наша дорогая Маша, сейчас мы все надеемся, что ты будешь в порядке! — написала она.

Она призвала белорусов, владеющих информацией из гомельской больницы скорой помощи, делиться ею с журналистами и «не дать режиму замолчать состояние здоровья Марии Колесниковой».

Напомним, суд назначил Марии Колесниковой 11 лет общего режима. Из СИЗО ее направили в ИК-4 Гомеля.