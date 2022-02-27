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На сегодняшний день есть вероятность того, что Беларусь выставит свои войска против Украины. Такой прогноз в Facebook озвучил руководитель проекта в Институт Черноморских стратегических исследований, главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко, передает агентство Unian.
Aliaksandras Lukašenka
Aliaksandras Lukašenka
© AFP / Scanpix

"Существует очень большая вероятность, что самопровозглашенное правительство Республики Беларусь (РБ) в ближайшие часы примет решение об участии Вооруженных сил РБ в войне, которую ведет Российская Федерация против Украины. Это означает задействование всех сил и средств вооруженных сил Беларуси против наших сил обороны. Единственной причиной такого решения будет то, что гражданин Лукашенко полностью зависит, в том числе, в вопросах собственной безопасности от Путина", - отметил Клименко.

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По его словам, в случае принятия такого решения, это станет трагедией исторического масштаба.

"Данное решение никак не учитывает мир и дружбу между народами Украины и РБ, тянущиеся веками. Белорусы и украинцы не воевали против друг друга никогда в истории. Мы - братские народы и не можем воевать друг против друга. Если это решение будет принято и реализовано, это будет очередная трагедия исторического масштаба на руках Путина и Лукашенко.

Но любого оккупанта мы убиваем. Поэтому давайте сделаем все возможное, чтобы из-за безумия режима Путина белорусы и украинцы оставались братским народом", - заявил Клименко.

Он также отметил, что белорусы могут не знать, куда они едут и не понимать всю серьезность ситуации.

Начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси Леонид Касинский заявил, что Белорусские войска не участвуют в российской операции на Донбассе, пишет Zerkalo.io.

"Сведения, распространяемые в сети интернет по поводу участия Вооруженных сил Республики Беларусь в операции, проводимой на Донбассе (война идет сейчас не только на Донбассе. — Прим.Zerkalo.io), не соответствует действительности. Соединения и воинские части республики Беларусь находятся в пунктах постоянной дислокации, выполняют план подготовки Вооруженных сил в соответствии с предназначением", — заявил Касинский.

По его словам, часть военнослужащих направили на белорусско-украинскую границу для усиления.
"Часть сил и средств выведена для усиления южной границы с целью исключения проникновения с территории Украины диверсионно-разведывательных групп, а также исключения поставок оружия и боеприпасов, — заявил Касинский.

27 февраля Александр Лукашенко признался, что с территории Беларуси были произведены ракетные удары по Украине, но он этот приказ не отдавал. Он также заверил, что на территории Украины нет белорусских солдат, техники и боеприпасов.

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