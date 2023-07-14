Погранслужба Украины: почти все военные РФ покинули Беларусь

"Количество российских военных на белорусских полигонах за последнее время только уменьшалось, еще недавно мы фиксировали это количество на уровне до 2 тысяч военнослужащих, но на данный момент прошла очередная ротация и практически все российские военные выведены с территории Беларуси", - указал он.
Демченко не исключил ввода новых подразделений сил РФ на белорусскую территорию в будущем. Однако пока "мы такого не фиксируем", подчеркнул представитель украинских пограничников.
Deutsche Welle
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