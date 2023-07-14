14 июля 2023 г. 14:42

Погранслужба Украины: почти все военные РФ покинули Беларусь

 
Deutsche Welle
Baltarusijos ir Rusijos karių pratybos
Baltarusijos ir Rusijos karių pratybos
ФОТО: AFP / Scanpix
Россия вывела из Беларуси почти всех своих военнослужащих, заявил на брифинге представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Количество российских военных на белорусских полигонах за последнее время только уменьшалось, еще недавно мы фиксировали это количество на уровне до 2 тысяч военнослужащих, но на данный момент прошла очередная ротация и практически все российские военные выведены с территории Беларуси", - указал он.

Демченко не исключил ввода новых подразделений сил РФ на белорусскую территорию в будущем. Однако пока "мы такого не фиксируем", подчеркнул представитель украинских пограничников.

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