Погранкомитет Беларуси: литовский пограничник нарушил белорусскую границу

Служебный автомобиль Службы охраны государственной границы при МВД Литовской Республики заехал на территорию Республики Беларусь на расстояние до пяти метров, развернулся и вернулся в Литовскую Республику, сказано в сообщении.
Белорусская сторона проинформировала пограничного уполномоченного Литовской Республики Вильнюсского участка в соответствии с положениями Договора между Республикой Беларусь и Литовской Республикой о режиме белорусско-литовской государственной границы.
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