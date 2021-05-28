aA
Суд отклонил жалобу на задержание гражданки России Софии Сапеги, об этом TUT.BY рассказала ее мама Анна. Заседание проходило в закрытом режиме. Сейчас девушка содержится в СИЗО КГБ, статус – подозреваемая. Она задержана на два месяца.
Sofija Sapega
Sofija Sapega
© DELFI montažas / Scanpix

– Известно, что 23 марта она (София Сапега. – Прим. TUT.BY) была задержана, но, как и раньше констатировала защита, в материалах дела нет сведений о задержании. Это подтвердилось и в суде. Кто, когда, при каких обстоятельствах и по какому уголовному делу ее задерживал, на сегодняшний день остается загадкой, – пояснил в комментарии «Белсату» адвокат Софии Александр Филанович. Он также отметил, что защита обжаловала «само задержание». – Полагаю, что органом, ведущим уголовный процесс, не представлены доказательства, которые были бы оценены судом. В связи с тем, что отсутствует постановление о задержании и протокол задержания суд, наверное, отказал в удовлетворении жалобы.

Статьи по теме:
Литва высылает двух сотрудников посольства Беларуси  (35)
Принудительную посадку самолета в Минске расследуют правоохранительные органы Литвы, Польши и США  (10)

Александр Филанович надеется, что сегодня он сможет встретиться со своей подзащитной.

– [На этой неделе] с Софией встречался консул (София гражданка России. – Прим. TUT.BY). Сказал, она подавлена, состояние соответствует месту, где она находится, – рассказывает Анна. – [Нам] пообещали сделать все, что в рамках возможного.

Пока, продолжает мама, у нее нет никакой информации о возможной передачи дочери в Россию.

По информации ТАСС, на следующей неделе российский консул снова посетит Софию. Россия обеспечивает консульскую поддержку девушки, но не вмешивается в компетенции белорусских властей, заявил агентству российский посол Евгений Лукьянов. По словам дипломата, на условия содержания девушка не жаловалась, а ее просьбы носили бытовой характер.

Проблемы с доступом адвоката к девушке Евгений Лукьянов объяснил перегруженным графиком посещений в СИЗО.

София Сапега – студентка ЕГУ. 23 мая их с активистом Романом Протасевичем сняли с рейса RyanAir. Молодые люди возвращались с отдыха в Греции, где провели две недели.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Tut.by
Статьи по теме:

Представитель ЕГУ: София стала одной из заложниц режима Александра Лукашенко (98)

Белорусские власти распространяют дискредитирующую и...

Спецвыпуск "Delfi Главное": пиратство XXI века - захват направлявшегося в Литву самолета и его последствия (167)

23 мая Минск вынудил экипаж самолета Ryanair , следовавшего...

Дело Сапеги: по каким статьям его завели, в чем ее подозревают и могут ли передать России (23)

Адвокаты россиянки Софии Сапеги , задержанной 23 мая в...

TOP новостей

Хорошие новости: есть планы в связи с восстановлением поездок между странами Балтии (14)

Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине...

В Литве планируют менять алгоритм выдачи "паспорта возможностей": круг получателей расширится

"Паспортом возможностей" сейчас в Литве могут...

Около отделений Regitra стоят очереди, самые большие - в Вильнюсе (2)

В пятницу около отделений Regitrа выстроились длинные...

ТОП-10 впечатляющих качелей в Вильнюсе

Качели в первую очередь связаны с воспоминаниями о...

Литва высылает двух сотрудников посольства Беларуси (35)

Литва приняла решение выслать двух сотрудников...