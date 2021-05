Почему самолет Ryanair был вынужден сесть в Минске и что будет дальше?

После приземления с борта сняли белорусского оппозиционера Романа Протасевича — основателя телеграм-канала NEXTA, разыскиваемого властями Беларуси. Он покинул страну в прошлом году. Вместе с ним задержали его подругу.

Кроме того, до Вильнюса в итоге не долетели еще несколько пассажиров, но об их задержании ничего не сообщалось. По мнению О'Лири, это могли быть агенты белорусского Комитета государственной безопасности.

Би-би-си отвечает на основные вопросы о том, как самолет, который летел из Афин в Вильнюс, оказался на земле в Минске и какие последствия может иметь эта вынужденная посадка.

Как экипаж получил сигнал о минировании? Кто его дал?



Авиакомпания Ryanair вечером 23 мая заявила, что указание посадить самолет в Минске дали белорусские диспетчеры. "Экипаж рейса Ryanair из Афин в Вильнюс сегодня был уведомлен белорусскими службами ОрВД [Организации воздушного движения] о потенциальной угрозе безопасности на борту и получил инструкции перенаправиться в сторону ближайшего аэропорта — Минска", — говорится в сообщении.

По данным сервиса Flightradar, в момент изменения курса до аэропорта Вильнюса самолету оставалось 72 километра, до границы с Литвой — 30 километров, а до аэропорта Минска — 183 километра. При этом с учетом маневров до посадки в Минске самолету пришлось преодолеть и вовсе 300 километров.

Однако официальные белорусские СМИ распространили другую версию — что решение садиться в Минске принял сам экипаж. Так, телеграм-канал издания "Белта" приводит запись, которую называет фрагментом переговоров пилотов самолета Ryanair и диспетчера. В нем говорится, что рекомендация приземлиться в Минске исходила от экипажа.

Другой отрезок опубликовал канал ОНТ. По его данным, о минировании самолета сообщил белорусским властям командир экипажа, и именно пилоты Ryanair запросили посадку в Минске "согласно существующим международным инструкциям". Однако в записи разговора, который приводит канал, именно служба безопасности аэропорта сообщает, что "получила информацию по e-mail".

24 мая в минтрансе Белоруссии уточнили, что авторы электронного сообщения о минировании самолета Ryanair якобы грозили взорвать в самолете бомбу над Вильнюсом и в письме требовали от ЕС прекратить поддерживать Израиль. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей ведомства.

Правда ли, что самолет пытался уйти от преследования истребителей?

Точный ответ на этот вопрос дать сложно.

По данным сервиса Flightradar, самолет отлонился от своего обычного плана полета еще до поворота на Минск. "Самолет все еще находился на крейсерской высоте в то время, когда он изменил курс, что является необычным, поскольку история полетов показывает, что FR4978 обычно начинает снижение в Вильнюсе примерно в 177 км от аэропорта VNO [аэропорт Вильнюса]", — говорится в блоге сервиса.

Эксперт Вадим Лукашевич на своей странице в "Фейсбуке" на основе этого сделал вывод, что пилоты самолета Ryanair уходили от преследования истребителя. Однако в ответ на этот пост пилот Андрей Литвинов в своем "Твиттере" отметил, что разрешение на снижение до определенной высоты пилотам дает диспетчер, в зоне которого находится самолет — в данном случае это были белорусские диспетчеры.

"Как правило задача истребителей — сопроводить самолет и проконтролировать, чтобы он не отклонялся от курса и поскорее покинул воздушное пространство страны. А здесь мы видим, что самолет резко разворачивается и садится в аэропорту, который расположен гораздо дальше. Тут необходимо понять, как вел себя истребитель, но пока мы не знаем ответа на этот вопрос", — сказал Лукашевич в разговоре с Би-би-си.

Командующий ВВС Белоруссии Игорь Голуб в свою очередь заявил на брифинге, что лайнер никто не принуждал к посадке и что дежурный экипаж истребителя МиГ-29 взлетел только через 17 минут после того, как поступил сигнал о возможном минировании рейса.

В каких случаях государство имеет право перехватывать и сажать гражданские суда? Как это регулируется?



Ситуация возникновения угрозы на борту воздушного судна регулируется, в частности, Чикагской конвенцией о международной гражданской авиации. В 1984 году она была дополнена специальной статьей 3 bis, посвященной перехвату. По ней в случае перехвата жизнь находящихся на борту людей и безопасность воздушного суда не должны подвергаться опасности.

При этом государство имеет право требовать посадки самолета в конкретном аэропорту, если воздушное судно "совершает полет над его территорией без разрешения или если имеются разумные основания полагать, что оно используется в каких-либо целях, несовместимых с целями конвенции".

Как пояснил в комментарии Би-би-си доцент департамента международного права Высшей школы экономики Глеб Богуш, если что-то произошло на борту судна, то уголовная юрисдикция принадлежит государству, в котором зарегистрирована авиакомпания.

"Но при этом у государства, в чьем воздушном пространстве находится самолет, большая степень усмотрения — в случае возникновения угрозы у него есть право перехватить его и принудить к посадке. Ничто в принципе не запрещает поднять в воздух истребители для сопровождения такого самолета в целях безопасности", — поясняет он.

По Чикагской конвенции перехвата гражданских воздушных судов следует избегать и предпринимать его только в качестве крайней меры.

"При осуществлении перехвата следует ограничиться только опознаванием воздушного судна, если нет необходимости вернуть его на запланированную линию пути, вывести его за пределы воздушного пространства государства, направить в сторону от запретной зоны, зоны ограничения полетов или опасной зоны или приказать этому воздушному судну произвести посадку на указанном аэродроме", — говорится в документе.

Таким образом, у пилота в данном случае выбора не было, он был обязан подчиниться диспетчерам белорусской воздушной зоны и сесть там, где ему сказали, говорит Богуш. Но белорусские власти международное право безусловно нарушили, считает он: "Версия об угрозе, например, не объясняет, почему диспетчеры направили самолет со значительным отклонением от курса в Минск, а не посадили его в ближайшем аэропорту в Вильнюсе, куда и так направлялся самолет".

"Если информация о наличии бомбы на борту явно ложная и недоказуемая, то перехват судна — это нарушение Чикагской, а также Монреальской конвенций, сказал Би-би-си профессор права университета Ливерпуля Константин Дегтярев.

Монреальская конвенция регулирует борьбу с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации. Впрочем, Беларусь присоединилась к ней с оговоркой, согласно которой она не признает юрисдикцию международного суда на разрешение споров, связанных с этой конвенций, отметил Дегтярев.

Есть еще Гаагская конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, говорит он, но она касается непосредственно угона самолета и вряд ли может здесь быть использована.

Были ли в практике авиасообщений случаи, когда заставляли сесть самолет, на борту которого был разыскиваемый человек?



Ситуацию с самолетом Ryanair можно назвать беспрецедентной, сказал Би-би-си авиаэксперт Вадим Лукашевич.

В связи со случившимся сейчас вспоминают инцидент 2013 года. Тогда несколько европейских стран заблокировали использование своего воздушного пространства боливийским государственным самолетом Эво Моралеса из-за подозрений в том, что на нем находился Эдвард Сноуден, который слил файлы разведки США. Хотя правительственные самолеты не подпадают под действие соответствующих конвенций, страны извинились, когда самолет приземлился в Вене и оказалось, что Сноудена на борту не было.

"В случае с самолетом Эво Моралеса ему просто закрыли воздушное пространство. Его принудили изменить маршрут, но его не принуждали к тому, чтобы сесть в определенном месте", — напоминает в ответ Лукашевич.

Однако были и случаи, когда пассажирские самолеты сажали ради задержания пассажира. Так, в октябре 2016 года самолет авиакомпании "Белавиа" вылетел в Минск из киевского аэропорта Жуляны, однако вскоре был вынужден вернуться в аэропорт вылета. По данным ТАСС, за 50 км до входа в воздушное пространство Белоруссии командиру корабля поступило указание от диспетчера немедленно возвращаться в "Жуляны" без объяснения причин.

По информации "Белавиа", командиру корабля сообщили, что "в случае невыполнения команды, в воздух будут подняты истребители". В Службе безопасности Украины эту информацию позднее отвергали, боевые самолеты в итоге использованы не были.

После посадки в Киеве с рейса сняли активиста "антимайдана" Армена Мартиросяна — проживавшего в России гражданина Армении. Самолет выполнил свой рейс после дозаправки. Мартиросяна также отпустили, и в тот же день он все-таки вылетел в Минск.

Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с лидером Белоруссии Александром Лукашенко извинился за произошедший инцидент.

Другая ситуация, с которой сравнивают ситуацию с посадкой самолета Ryanair — инцидент, который случился в феврале 2010 года. Тогда, как писал "Коммерсант", ВВС Ирана принудительно посадили в городе Бендер-Аббас Boeing 737 авиакомпании "Кыргызстан", который следовал из Дубая в Бишкек. На борту самолета задержали лидера действующей на юго-востоке страны суннитской террористической организации "Джундалла" Абдульмалика Риги и его соратника. Рига в итоге был приговорен к смерти и казнен в иранской тюрьме.

Как можно привлечь Беларусь к ответственности?



Эффективных механизмов привлечения государства к ответственности за нарушение Чикагской конвенции нет, говорит Глеб Богуш. Сначала нужно пройти многоступенчатую процедуру разрешения споров в рамках Международной организации гражданской авиации (ИКАО), и только она может потенциально закончиться в международном суде ООН в Гааге.

Но белорусские власти, по его словам, формально могут ссылаться на то, что информация об угрозе самолету поступила, они должны были проверить пассажиров и среди них "случайно" оказался обвиняемый в серьезных преступлениях гражданин Беларуси.

Эту позицию транслирут официальные белорусские СМИ — так, канал ОНТ утверждает, что Романа Протасевича задержали не сразу после посадки самолета, а только после того, как его фотографию опубликовал в "Твиттере" советник Светланы Тихановской, журналист Франак Вечорка.

По мнению Константина Дегтярева, рассмотреть эту ситуацию должен Совет безопасности ООН — "как явное вопиющее нарушение Беларусью основных норм международного права, в том числе прав человека". "Эти нормы работают, даже если государство не ратифицировало ту или иную конвенцию", — говорит юрист. Он считает, что отдельные страны могут ввести санкции против белорусской авиаиндустрии.

"Даже после трагедии с корейским Боингом, который был сбит СССР в 1983 году, США наложили санкции на "Аэрофлот", было разбирательство в ИКАО — и все. В нынешней ситуации — может быть, запретят летать "Белавиа". Но даже в полную остановку полетов через Беларусь я не очень верю", — сомневается Богуш.

"У международного права есть механизмы. Будут ли они использованы и не заблокирует ли, например, Россия эффективные меры воздействия, это большой вопрос. Если у Лукашенко останется чувство безнаказанности, это создаст предпосылки для новых нарушений", — уверен Дегтярев.

В свою очередь Богуш объясняет, что если государство, где зарегистрировано воздушное судно, докажет в ИКАО, что самолет был перехвачен не в целях конвенции, оно может поставить вопрос о компенсации.

Поможет ли международное право Протасевичу



Лидеры Евросоюза в своих заявлениях отдельно требуют освободить арестованного в Минске Романа Протасевича. Белорусские силовики говорят, что задержали гражданина Беларуси на ее территории.

"Я не вижу пока реальных вариантов вытащить Протасевича из Беларуси благодаря международному праву. Он захвачен на территории Республики Беларусь, независимо от того, как он туда попал. Беларусь даже не подчиняется юрисдикции Европейского суда по правам человека", — говорит Глеб Богуш.

Очевидно, что цель этой операции была связана именно с задачей захватить Протасевича, объясняет он. "Безусловно, белорусский режим нарушает права своих граждан, но нет никакого международного юрисдикционного органа, который может вмешаться", — считает он.

По мнению Богуша, в целом ситуация с Протасевичем юридически ничем не отличается от похищений, убийств и репрессий в отношении большого числа граждан Беларуси. Международное право позволяет государствам в порядке универсальной юрисдикции возбуждать дела о преступлениях против человечности, даже создавать трибуналы, но вряд ли кто-нибудь будет это делать.

Вопросы в этой связи возникают к Евросоюзу и его государствам-членам, рассуждает эксперт. "Там нет единства, они и санкции против Беларуси толком не могли согласовать. Непонятно, как попали в Грецию предполагаемые сотрудники белорусского КГБ, учитывая визовый режим, за который так держится Евросоюз, и ограничения, связанные с пандемией", — отмечает он.

Если выяснится, что международный закон нарушен — что грозит Минску?



Вечером 24 мая Великобритания первой ввела запрет на полеты в страну белорусской авиакомпании "Белавиа" и рекомендовала британским авиакомпаниям избегать воздушного пространства Беларуси.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству проработать прекращение прямого авиасообщения с Беларусью, сообщила пресс-служба главы государства.

Поздно вечером 24 мая саммит ЕС принял решение запретить белорусским компаниям летать в Евросоюз. Также лидеры стран ЕС призвали европейских перевозчиков отказаться от полетов в Беларусь.

До этого агентство Блумберг сообщало, что Евросоюз обсуждает возможность полного прекращения полетов через Беларусь, а также приостановку наземного транзита.

Following the forced diversion of a @Ryanair aircraft to Minsk yesterday, I’ve instructed @UK_CAA to request airlines avoid Belarusian airspace in order to keep passengers safe. I have also suspended Belavia’s operating permit. — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) May 24, 2021



ИКАО называла инцидент возможным нарушением Чикагской конвенции, но позже заявила, что этот документ не покрывает "право на закрытие воздушного пространства и приземление самолета".

Некоторые авиакомпании уже оперативно изменили свои маршруты. Например, в понедельник рейс венгерского лоукостера Wizz Air из Киева в Таллин был направлен в обход воздушного пространства Беларуси. Облетать страну начали лайнеры австрийской авиакомпании Austrian Airlines и латвийской airBaltic. В Росавиации при этом заявили, что российские авиакомпании продолжают полеты в Беларусь и над Беларусью в штатном режиме.

Сразу несколько стран обвинили власти Беларуси в авиационном пиратстве. Так, руководитель авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири назвал посадку Боинга в Минске "угоном, совершенном при поддержке государства", а МИД Греции обвинил Минск в "акте государственного авиапиратства".

Российские власти с такой позицией не согласны и припоминают подобные шаги со стороны других стран. Например, Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал Польшу и Румынию "воздушными пиратами", вспомнив ситуацию 2017 года: тогда пассажирский самолет компании S7, на борту которого правительственная делегация во главе с Рогозиным летела в Кишинев, не пропустили через воздушное пространство Румынии и Польши. В итоге самолет сел в Минске.

С точки зрения международного права авиационное пиратство состоит в первую очередь в незаконном захвате воздушного судна и регулируется Конвенцией ООН, принятой в декабре 1970 года. Однако в ней написано, что совершить такое преступление может только человек, который находится на борту самолета.

Европейские политики связывают инцидент напрямую с властями Беларуси и Александром Лукашенко. "Мы возлагаем ответственность за безопасность всех пассажиров и самолетов [в небе над Белоруссией] на правительство Беларуси", — написал в "Твиттере" глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Closely following developments around today’s @Ryanair flight from Athens to Vilnius, which was forced to land in Minsk over an alleged security threat.

This is totally inadmissible. (1/2)

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 23, 2021



"Лукашенко и его режим сегодня вновь продемонстрировали свое презрение к международному сообществу и его гражданам. Имитация угрозы взрыва и отправка МиГ-29, чтобы направить Ryanair в Минск, чтобы арестовать журналиста "Нехта" по политическим мотивам является опасным и отвратительным", — написала посол США в Беларуси Джули Фишер.