aA
Первый энергоблок БелАЭС запустили после завершения плановых регламентных работ и дополнительных испытаний.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Беларуси.
Первый энергоблок БелАЭС подключили к сети. Он простаивал более полугода
© Itar-Tass / Scanpix

«Идет поэтапный набор мощности — в настоящее время она составляет 400 МВт. В соответствии с программой испытаний эксплуатация блока в ближайшее время будет осуществляться на разных уровнях мощности», — сообщили в пресс-службе Минэнерго РБ. Судя по тому, как обычно проходит процесс выхода на 100% мощности, он может сопровождаться новыми отключениями станции от сети.

Напомним, БелАЭС отключили от сети 25 апреля этого года в связи с планово-предупредительным ремонтом. Завершить его собирались в июле, но станцию вовремя не запустили. В августе чиновники заявили, что планово-предупредительный ремонт завершен, хотя первый энергоблок к сети не подключили. А в октябре в Минэнерго снова заявляли, что на нем продолжается «плановый» ремонт.

С момента введения в промышленную эксплуатацию станция простаивала почти 55% времени. А за два года работы БелАЭС выработала чуть больше половины объема электроэнергии, запланированного на один год.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Zerkalo.io
Статьи по теме:

Манипуляция: "Почему АЭС в Литве является ИСТОЧНИКОМ УГРОЗЫ для соседних государств?"

Пропагандистский белорусский телевизионный канал АТН...

Литва закупит почти 200 предупредительных сирен для зоны рядом с БелАЭС

Литва приобретет 197 стационарных акустических...

Отчет ДГБ: "Росатом" и Минск скрывают реальную информацию о БелАЭС

Россия использует энергетические рычаги для...

TOP новостей

До конца недели жители Вильнюса получат первые в этом сезоне счета за отопление: чего ждать

Часть вильнюсцев до конца этой недели получит первые в...

Эфир Delfi: литовский блогер Ричардас Савукинас, выборы в США и Галкин в Литве

В выпуске за 9 ноября с одним из наиболее популярных...

Aurelijus Veryga Elektroninės cigaretės

В Литве продолжают продавать электронные сигареты со вкусами, депутат предлагает ввести полный запрет

С июля 2022 года в Литве был введен запрет на продажу...

Maksimo Galkino pasirodymas Vilniuje Maksimas Galkinas Vilniuje

В Вильнюсе Максим Галкин говорил по-литовски и смеялся над Путиным

Во вторник вечером в вильнюсском концертном зале Compensa...

МВД Литвы предлагает ужесточить процедуры гражданства и иммиграции

Министерство внутренних дел (МВД) подготовило поправки...