Первый энергоблок БелАЭС подключили к сети. Он простаивал более полугода

«Идет поэтапный набор мощности — в настоящее время она составляет 400 МВт. В соответствии с программой испытаний эксплуатация блока в ближайшее время будет осуществляться на разных уровнях мощности», — сообщили в пресс-службе Минэнерго РБ. Судя по тому, как обычно проходит процесс выхода на 100% мощности, он может сопровождаться новыми отключениями станции от сети.

Напомним, БелАЭС отключили от сети 25 апреля этого года в связи с планово-предупредительным ремонтом. Завершить его собирались в июле, но станцию вовремя не запустили. В августе чиновники заявили, что планово-предупредительный ремонт завершен, хотя первый энергоблок к сети не подключили. А в октябре в Минэнерго снова заявляли, что на нем продолжается «плановый» ремонт.

С момента введения в промышленную эксплуатацию станция простаивала почти 55% времени. А за два года работы БелАЭС выработала чуть больше половины объема электроэнергии, запланированного на один год.