"В соответствии со штатным алгоритмом было произведено снижение мощности реакторной установки. Радиационная обстановка на АЭС и в зоне наблюдения не менялась", – сказано в сообщении Минэнерго.

Причины отключения электрогенератора выясняются. После того, как их устранят, энергоблок будет включен в работу.

Первый реактор БелАЭС был физически включен 20 августа прошлого года, период его испытаний продолжался примерно девять месяцев.

Физическое включение второго реактора планируется осенью этого года, а старт его промышленной эксплуатации - в первом полугодии следующего года.

Литва утверждает, что БелАЭС построена без соблюдения требований безопасности и охраны окружающей среды. Минск эти претензии отметает.