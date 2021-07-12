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Первый энергоблок БелАЭС в Островце отключили от сети автоматической защитой генератора. Об этом в своем телеграмм-канале сообщило Министерство энергетики Беларуси.
Astravo atominė elektrinė
Astravo atominė elektrinė
© Itar-Tass / Scanpix

"В соответствии со штатным алгоритмом было произведено снижение мощности реакторной установки. Радиационная обстановка на АЭС и в зоне наблюдения не менялась", – сказано в сообщении Минэнерго.

Причины отключения электрогенератора выясняются. После того, как их устранят, энергоблок будет включен в работу.

Первый реактор БелАЭС был физически включен 20 августа прошлого года, период его испытаний продолжался примерно девять месяцев.

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Физическое включение второго реактора планируется осенью этого года, а старт его промышленной эксплуатации - в первом полугодии следующего года.

Литва утверждает, что БелАЭС построена без соблюдения требований безопасности и охраны окружающей среды. Минск эти претензии отметает.

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