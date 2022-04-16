"Ответная мера": Беларусь вводит запрет на въезд в страну для автоперевозчиков из ЕС

Исключение сделано для проезда через определенные пункты пропуска в специально установленные места для осуществления грузовых операций и перецепки, сообщили в Минтрансе.
До 23 апреля данное ограничение не будет применяться к транспортным средствам, зарегистрированным в ЕС, которые въехали на территорию Беларуси до 16 апреля 2022 года.
Транспортные средства, зарегистрированные в ЕС, перевозящие почтовые отправления и живых животных, следуют без ограничений.
Кроме того, определен перечень мест, в которые могут следовать зарегистрированные в ЕС транспортные средства, для осуществления грузовых операций и перецепки из близлежащих пунктов пропуска.
ГТК Беларуси публикует список таких мест.
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