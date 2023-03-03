ООН: Ситуация с правами человека в РБ продолжает ухудшаться

По данным Марин, в Беларуси сейчас не менее 1400 политических заключенных, в том числе 32 журналиста. Спецдокладчик ООН напомнила о систематических нарушениях прав граждан РБ на свободу выражения мнения, а также о том, что свыше 700 общественных организаций были вынуждены закрыться после жесткого подавления протестов против фальсификации президентских выборов в 2020 году.

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Эскперт ООН также выразила опасение, что ситуация с правами человека в Беларуси может "исчезнуть с радаров", потому что все независимые СМИ в стране были вынуждены замолчать.

Суд над Алесем Беляцким

Алеся Беляцкого задержали в Беларуси 14 июля 2021 года. Суд над ним и его соратниками по правозащитному движению "Весна" начался в первых числах января 2023 года. Их обвиняют в контрабанде денег и финансировании протестов. Правозащитникам грозит до 12 лет лишения свободы. Приговор им собираются огласить в пятницу, 3 марта.

В октябре 2022 года Беляцкий, вместе с правозащитниками из российского "Мемориала" и украинского Центра гражданских свобод, был удостоен Нобелевской премии мира. К тому моменту он находился в СИЗО в течение уже почти 15 месяцев.

Режим Лукашенко мстит несогласным

В конце октября прошлого года спецдокладчик ООН по Беларуси Анаис Марин представила доклад о том, почему оппозиционно настроенные белорусы вынуждены массово бежать из страны. Среди прочего в документе описывалась "охота на ведьм" со стороны белорусского государства и систематические нарушения прав человека в стране.

"Два года назад людям не давали протестовать, запугивали. Сейчас политика больше похожа на месть, будто государство хочет отомстить людям за то, что произошло в 2020 году", - констатировала тогда эксперт.