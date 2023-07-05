ООН: Ситуация с правами человека в Беларуси "катастрофическая"

"Ситуация остается катастрофической. К сожалению, она продолжает ухудшаться", — сказала Марен. По ее словам, вносимые в белорусское законодательство поправки привели к резкому росту политически мотивированных преследований и приговоров. "Отсутствие ответственности за нарушения прав человека порождает атмосферу страха среди жертв и их семей", — отметила французский эксперт.

"Всеобщая безнаказанность и атмосфера страха"

Марен напомнила, что два года назад она предупреждала СПЧ о "тоталитарном повороте" в Минске, о чем свидетельствовало "пренебрежение человеческой жизнью и достоинством" во время подавления протестов в 2020 году. Более 1500 человек по-прежнему содержатся под стражей по политически мотивированным обвинениям. Начиная с 2020 года ежедневно совершается в среднем 17 произвольных арестов, сообщила она в ежегодном докладе.