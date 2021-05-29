Он сомневается в том, что его сын "бодр и весел", о чем Роман сообщил своему адвокату на первой встрече в четверг.

“Может быть, адвокаты и говорят правду [по поводу бодрости Романа и Софии], но вполне возможно, это все сделано для того, чтобы не показать истинное положение дел. Они могут на людях говорить, что они бодрые, веселые и так далее. Скорее всего, их заставили. Они сидят там, где радости и веселью нет места. Это можно сыграть. У нас серьезно зажали адвокатов, им дали подписку [о неразглашении] - нельзя говорить, по какой статье обвиняется. Такой правовой нонсенс. И адвокат нам много не говорит”, - сказал Би-би-си Дмитрий Протасевич.

Родители Романа уверены, что их сына били после задержания. “У нас есть глубокие опасения за состояние здоровья Романа после видео, которое появилось. Зная его и зная те методы, которые применяются в СИЗО КГБ, нам не сложно предположить, что его состояние требует контроля со стороны властей".

"Мы подали заявление с просьбой провести проверку по факту нанесения побоев, которые видны [у Романа] на этом видео. И если есть основания, возбудить уголовное дело с привлечением ответственных лиц. Конечно, нас власти очень ограничивают [в информации], мы бы хотели знать больше. Мы по-прежнему настаиваем, чтобы к нему допустили врачей. Адвокат - это же не врач. Ну, он бодр и весел - это же ни о чем не говорит. Мы будем добиваться, чтобы к нему пустили врачей и оценили объективно его состояние”, - отметил Протасевич.

Семья Протасевича узнала, что их сын находится в минском СИЗО КГБ, в пятницу, когда сестре Романа удалось передать в изолятор передачу.