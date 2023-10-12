Он вовсе не скромный. Как усиливают культ личности Лукашенко

Третья причина, по мнению эксперта, – показать, что в Беларуси только один политический лидер, который сам определяет политику государства. "Во время мятежа Пригожина Лукашенко пытался показать себя чуть ли не вершителем судеб, это было важно на фоне его регулярных поездок к Путину , которые создают впечатление полной зависимости от Кремля, – отмечает Леся Рудник. – Однако хвалебные оды были недолгими, поэтому сейчас пропаганде важно усилить его культ".

Несмотря на то, что одиозные идеи по поддержке Лукашенко иногда исходят снизу, опрошенные DW эксперты уверены, что сам политик охотно поддерживает такую практику. "Пропагандисты лукавят, когда говорят, что Лукашенко настолько скромный человек, что его придется чуть ли не уговаривать, чтобы снять о нем фильм, – отмечает Вадим Можейко. – Это тоже часть культа личности – представлять картину так, будто бы инициатива исходит из народа. На самом деле Лукашенко получает истинное удовольствие, когда им восторгаются, и демонстрирует это публично".