Около полумиллиона белорусов живет за чертой бедности

По сведениям статистики, в Беларуси проживает 9 млн 397,8 тыс. человек, то есть за чертой бедности находится 451 тыс.

За последние 20 лет максимальный уровень бедности пришелся на 2000 год — 41,9%, минимальный — на 2014-й (4,8%), а также прошлый год.

Менее 200 рублей среднедушевых располагаемых ресурсов в месяц в 2020 году имели 1,5% населения, от 200 до 249,9 — 2,6%, от 250 до 299,9 — 5,2%, от 300 до 349,9 — 7%, от 350 до 399,9 — 8,6%, от 400 до 499,9 — 10,5%, 450 до 499,9 — 10,1%, от 500 до 549,9 — 9,6%, от 550 до 599,9 — 7,7%, от 600 до 649,9 — 6,2%, от 650 до 699,9 — 5,3%, от 700 до 749,9 — 4,3%, от 750 до 799,9 — 3,5%, от 800 до 849,9 — 2,9%, от 850 до 899,9 — 2,6%, от 900 до 949,9 — 2,1%, от 950 до 999,9 — 1,6%, более 1.000 — 8,7%.

Располагаемые ресурсы менее 200 рублей большей частью пришлись на Гомельскую и Минскую область — по 2%, наименьшая доля у Минска — 0,2%. Минимальная доля располагаемых ресурсов в размере более 1.000 рублей у Витебской области — 5,5%, максимум в Минске — 18,4%.

Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения с 1 ноября 2020 года по 31 января 2021 года был установлен в 258 рублей 11 копеек (около 83 евро).