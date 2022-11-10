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Объединенный рынок электроэнергии России и Беларуси должен заработать с 1 января 2024 года, сообщила пресс-служба Минэнерго Беларуси.
Elektros tinklai
Elektros tinklai
© Shutterstock

На первом этапе операции по купле-продаже электроэнергии будут осуществляться через уполномоченных субъектов хозяйствования — по одному от каждой стороны.

С 2025 года объединенный рынок электроэнергии Беларуси и России должен быть синхронизирован с работой рынка электрической энергии Евразийского экономического союза. Через два года предусматривается «более глубокая интеграция с расширением субъектного состава участников рынка».

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Каждому из обозначенных этапов должна предшествовать работа по гармонизации и унификации национальных законодательств, имплементации механизмов функционирования рынка в государственные и отраслевые программы.

— И здесь важны ваши предложения по подготовке соответствующих законопроектов, включая оценку их регулирующего воздействия на развитие внутренних рынков с учетом национальных интересов каждой из сторон, — сказал министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич. — Для оперативного выявления и решения проблемных вопросов правового регулирования целесообразно организовать качественный правовой мониторинг по обозначенным направлениям.

В Минэнерго также сообщили, что до конца года Россия и Беларусь подпишут межправительственное соглашение по обращению с отработавшим ядерным топливом.

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