На первом этапе операции по купле-продаже электроэнергии будут осуществляться через уполномоченных субъектов хозяйствования — по одному от каждой стороны.
С 2025 года объединенный рынок электроэнергии Беларуси и России должен быть синхронизирован с работой рынка электрической энергии Евразийского экономического союза. Через два года предусматривается «более глубокая интеграция с расширением субъектного состава участников рынка».
Каждому из обозначенных этапов должна предшествовать работа по гармонизации и унификации национальных законодательств, имплементации механизмов функционирования рынка в государственные и отраслевые программы.
— И здесь важны ваши предложения по подготовке соответствующих законопроектов, включая оценку их регулирующего воздействия на развитие внутренних рынков с учетом национальных интересов каждой из сторон, — сказал министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич. — Для оперативного выявления и решения проблемных вопросов правового регулирования целесообразно организовать качественный правовой мониторинг по обозначенным направлениям.
В Минэнерго также сообщили, что до конца года Россия и Беларусь подпишут межправительственное соглашение по обращению с отработавшим ядерным топливом.
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