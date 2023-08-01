"О чем молчит пропаганда": как белорусские госСМИ создают негативный образ Украины

После подавления протестов в 2020 году белорусская пропаганда обвинила Киев во вмешательстве во внутренние дела Беларуси. А с началом российской агрессии против Украины, госСМИ Беларуси довели негативный образ Украины до абсурда, обвинив Зеленского в нацизме и в сдаче украинских территорий Польше. При этом, как напоминают журналисты, сам Лукашенко в 1995 году публично заявлял, что «немецкий порядок, формировавшийся веками, при Гитлере достиг наивысшей точки».