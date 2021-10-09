На этой неделе белорусский правозащитный центр "Весна" признал еще 70 человек политическими заключенными. Всего он признает таковыми 801 человека.

6 октября в Минске прошли похороны IT-менеджера Андрея Зельцера, застреленного сотрудниками КГБ 28 сентября, как утверждают власти, после того как он сам убил из ружья одного из оперативников спецслужбы.

Церемония прощания была немноголюдной — почтить память айтишника пришли несколько десятков человек. Некоторые провластные телеграм-каналы угрожали "проверить на экстремизм" всех, кто придет на похороны Зельцера.

На сотрудников TUT.by завели новое уголовное дело



В отношении сотрудников TUT.by возбудили уголовное дело по статье 130 ч.3 (Разжигание вражды). Об этом сообщил Следственный комитет Беларуси. Эта статья предусматривает до 12 лет лишения свободы.

О каких именно сотрудниках идет речь, в ведомстве не уточнили, однако в редакции Zerkalo (этот ресурс был открыт вскоре после того, как в стране заблокировали работу TUT.by) считают, что новое уголовное дело может быть связано с материалами о стрельбе в минской квартире Андрея Зельцера, опубликованными на сайте этого СМИ.

"В таком случае "ТУТ БАЙ МЕДИА" не имеет к этим публикациям никакого отношения, — говорится на сайте Zerkalo. — Наш проект никак не связан с TUT.by за исключением того, что в команде трудится ряд бывших сотрудников этого портала".

"Если причиной новых дел в отношении связанных с TUT.by людей стало именно "Зеркало", то мы в ответ можем только пообещать, что продолжим и дальше делать свою работу: честно и беспристрастно рассказывать людям о том, что происходит в Беларуси", — добавили в редакции.

В мае этого года этого года по "делу TUT.by" были задержаны 15 человек, 11 из них остаются под стражей. Ресурс TUT.by и его соцсети в Беларуси признали экстремистскими.

За комментарии по "делу Зельцера" задержали около 200 человек



Около 200 человек, "которые писали комментарии после гибели сотрудника КГБ", задержаны, рассказал министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков газете при администрации президента "СБ. Беларусь сегодня".

Задержанных подозревают в совершении преступлений по ст. 369 Уголовного кодекса (Оскорбление представителя власти) и по ст. 130 Уголовного кодекса (Разжигание социальной вражды). Правозащитники признали 73 обвиняемых по этим делам политзаключенными.

Ранее Лукашенко обещал, что люди, "очерняющие в сети гибель сотрудника КГБ", будут наказаны.

Кампания по задержанию людей за комментарии в соцсетях началась уже на следующий день после инцидента. Пропагандистские телеграм-каналы стали публиковать "признательные видео" задержанных: одним из первых "покаялся" сотрудник Epam Systems Сергея Кириенко. Он выразил соболезнования семье погибшего сотрудника КГБ и добавил, что его коллега Андрей Зельцер "совершил непоправимую ошибку".

По статье о разжигании вражды также проходит задержанный 1 октября корреспондент "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадий Можейко, который написал статью, в которой знавшие Зельцера отзывались о нем положительно.

В Беларуси ликвидируют последние НКО



Верховный суд в Минске 5 октября принял решение о ликвидации организации "Правовая инициатива", которая занималась защитой прав человека в Беларуси с 1996 года. Об этом сообщили в телеграм-канале организации.

В качестве причины ликвидации говорилось об "осуществлении деятельности после решения суда о ее приостановлении". В ответ на это "Правовая инициатива" пообещала игнорировать решение суда и продолжать свою правозащитную деятельность.

На прошлой неделе в Беларуси закрыли старейшую на территории страны правозащитную организацию "Белорусский Хельсинкский комитет" (БХК), а также еще одну правозащитную группу — "Звено". БХК действовал в Беларуси с 1995 года, одним из его основателей была лауреатка Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич.

По данным лишенного регистрации еще в 2003 году правозащитного центра "Весна", всего с начала июля этого года власти закрыли около 270 НКО. В Обсерватории по защите правозащитников (OMCT) назвали решения о ликвидации НКО в Беларуси политически мотивированными и призвали освободить задержанных правозащитников.

Мигранты как оружие гибридной войны



Во вторник замглавы МИДа Польши Мартин Пшидач объявил, что Варшава отправит конвой с гуманитарной помощью для мигрантов, скопившихся вблизи польской границы в Беларуси.

В ответ на это белорусский госпогранкомитет предложил польской стороне "приподнять свою "колючку", пропустить вглубь своей территории беженцев, поскольку они уже на ее территории, обогреть, напоить".

Позже представитель МИД Беларуси заявил, что в "поспешных односторонних решениях Польши что-то куда-то направить без всякого смысла, запроса или хотя бы согласия партнера явно сквозит определенное пренебрежение к белорусской государственности и суверенитету".

Конфликт между Беларусью и граничащими с ней Польшей, Литвой и Латвией продолжается уже не первый месяц.

В начале июля этого года Александр Лукашенко заявил, что Беларусь больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны Евросоюза, потому что из-за санкций "у нас на это нет ни денег, ни сил".

Страны ЕС называют действия Минска гибридной войной. Комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон 5 октября заявила, что мигрантов в Беларусь привозят государственные туристические компании, которые расселяют людей по специальным гостиницам. "Затем их доставляют к границе люди без знаков отличия на минивэнах также без опознавательных знаков", — добавила Йоханссон.

Соседи Беларуси строят на границе заграждения, а также вытесняют мигрантов со своей территории, что само по себе небесспорно с точки зрения гуманитарного права.

Европарламент призвал принять пятый пакет санкций против Беларуси



7 октября Европарламент принял резолюцию, призывающую ввести пятый пакет санкций против Беларуси. Депутаты предлагают распространить санкции на дополнительные сектора белорусской экономики, например, металлургическую, деревообрабатывающую и химическую промышленность, а также ужесточить ограничения в отношении компаний, ответственных за спонсирование режима Лукашенко.

Европарламент также призвал международные организации, такие как МВФ, ограничить выдачу средств Беларуси.

Ранее на этой неделе Александр Лукашенко провел совещание о противодействии санкционным мерам, в рамках которого предложил обходить ограничения со стороны Евросоюза подсобными хозяйствами.

"У нас школьники даже в деревне не знают, что такое земля, — заявил Лукашенко. — Раньше дети заготавливали себе на всю зиму и морковь, и свеклу, то, что нужно к столу. И мы забудем, что такое польское яблоко".

В рамках совещания Александр Лукашенко назвал вопросы с нарушением прав человека мифическими и добавил, что "западники провели социологические исследования", которые, по его словам, подтверждают, что именно его избрал народ. Он не уточнил, на какое исследование он ссылался.