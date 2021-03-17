В очередную годовщину принятия первой Конституции независимой Беларуси Александр Лукашенко провел заседание Конституционной комиссии, которая должна подготовить проект нового Основного закона. О том, кто вошел в состав комиссии, что станет главным вызовом в ее работе, и как к ней относятся оппозиционеры, уже обнародовавшие свой проект, рассказывает DW.

Кто в составе Конституционной комиссии?



Первое заседание Конституционной комиссии прошло под председательством Александра Лукашенко в его главной резиденции — во Дворце независимости. Лукашенко подчеркнул, что изменения в конституцию вносят не потому, что документ себя исчерпал — просто необходимо его актуализировать, учитывая новые реалии.

Перед началом встречи телеграм-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе Лукашенко, обнародовал состав комиссии из 34 человек. Среди них как руководители самого высокого ранга — премьер-министр Роман Головченко, спикеры обеих палат парламента Наталья Кочанова и Владимир Андрейченко, глава администрации президента Игорь Сергеенко, — так и те, кого принято называть представителями общественности, — ректор Белорусской государственной академии музыки Екатерина Дулова, режиссер Александр Ефремов, паралимпиец Алексей Талай.

При всем уважении к общественникам, основная работа, вероятно, упадет на плечи профессиональных юристов — например, бывшего и нынешнего председателей Конституционного суда РБ Григория Василевича и Петра Миклашевича. В недавнем интервью DW, отвечая на вопрос, что бы он внес в текст конституции, будь у него такая возможность, Василевич высказался за возвращение максимум двух сроков президентства для одного лица, добавив, что "первичен не столько текст (конституции. — Ред.), сколько обладание чиновниками конституционным правосознанием".

А Миклашевич, рассказывая журналистам о задачах комиссии, перечислил четыре главных элемента будущей реформы: определение в конституции статуса Всебелорусского народного собрания (ВНС) как высшего представительного органа народовластия; уточнение полномочий, функций и ответственности высших госорганов; развитие основ избирательной системы и партийного строительства, а также закрепление гарантий социально-экономических прав граждан.

Какой статус будет в конституции у Всебелорусского народного собрания?



Член рабочей группы по подготовке конституции, принятой в 1994 году, юрист Сергей Левшунов, комментируя высказывание Миклашевича, предположил, что первый элемент — закрепление нового статуса ВНС — станет основным вызовом для комиссии. "Им понадобится действительно огромная энергия и редкая изобретательность, чтобы вписать ВНС в текст Основного закона и не нарушить каноны конституционного строительства. Ведь совместить такую роль собрания с существованием полноценного парламента, который является высшим представительным органом, — действительно серьезная творческая задача", — с иронией заметил Левшунов в интервью DW.

По его выражению, комиссия выполнит социальный заказ Лукашенко, и в итоге получится абракадабра с точки зрения конституционного права. "Ныне действующая конституция от 1996 года — очень профессиональный документ с юридической точки зрения, ее политическое содержание — отдельный разговор. А сейчас мы можем получить некий аналог Конституции Туркмении, в свое время списанной с проекта белорусской, и дополненной включением туда Халка Маслахаты — высшего представительного органа Туркменистана, роль которого в Беларуси отводится ВНС", — пояснил Левшунов.

Что думает оппозиция о проекте новой Конституции



Поздравляя белорусов 15 марта с Днем конституции, Александр Лукашенко заявил, что главным ориентиром Основного закона в год народного единства должно быть стремление к общественному согласию, сплоченности и взаимопониманию. Но как его достичь?

Петр Миклашевич, говоря о работе Конституционной комиссии, пообещал, что она будет рассматривать предложения граждан и решать вопрос о возможном включении тех или иных из них в обновленную конституцию. Со своей стороны Сергей Левшунов главную проблему видит в том, что нынешняя белорусская конституция является фиктивной, а закрепленные в ней положения реально не действуют.

Например, в тексте Основного закона есть правильные нормы, посвященные выборам, но честных выборов в стране не было с осени 1995 года, считает Левшунов. И напоминает, что в Беларуси нарушена иерархия правовых актов — президентский декрет обладает большей юридической силой, нежели закон. В свою очередь Григорий Василевич выступает за ограничение практики издания президентом временных декретов, имеющих силу закона.

Между тем на прошлой неделе был обнародован проект конституции, разработанный общественной конституционной комиссией. Анатолий Лебедько, представлявший в ней экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую, не видит смысла в работе официальной комиссии и ничего не намерен ей предлагать: "Даже если они возьмут целиком наш проект, при нынешнем отношении властей к конституции, правам и свободам граждан ничего не изменится. Основная их цель — удержать власть любой ценой, а наша — изменить систему".

Конституция от 1996 года, указал в беседе с DW Лебедько, была написана полностью под одного человека — Александра Лукашенко: "И он с помощью нее приватизировал все ветви власти, бюджет страны и собственность, которая скрывается под вывеской государства. Поэтому сегодняшняя конституционная реформа это — инструмент консервации того, что есть". Общественная же комиссия, по его словам, рассчитывает на непосредственное общение с избирателями: "Наши собеседники — не Миклашевич и не Лукашенко, а девять с половиной миллионов граждан Беларуси, которым нам есть что предложить".