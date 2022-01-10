В Yara уточняют, что «обязуется соблюдать все применимые законы и регулирования, включая санкции». В компании убеждены, что сами закупки калия в Беларуси не противоречат введенным санкциям, но "некоторые другие звенья в цепочке поставок" отказываются от выполнения услуг, которые необходимы для нормальной работы. Про какие конкретно "звенья" идет речь, в Yara не уточняют. Возможно, речь про перевозчиков, которые могут отказываться от поставок калия из-за риска попасть под вторичные санкции США.
"В результате Yara инициировала свертывание закупочной деятельности. Ожидается, что свертывание будет завершено к 1 апреля 2022 года. Yara продолжит отслеживать любые изменения ситуации, включая санкции, в рамках своих текущих операций по подбору поставщиков", — уточнили в компании.
Напомним, в июле прошлого года Yara заявляла, что продолжит закупать калийные удобрения в Беларуси, так как введенные ЕС санкции незначительно повлияют на поставки этого товара.
В нынешнем заявлении Yara много говорится про безопасность на "Беларуськалии".
— При поддержке правозащитных организаций и профсоюзов Yara стремилась к позитивным изменениям, используя свое присутствие в Беларуси для продвижения техники безопасности и соблюдения прав человека", — уточняют в компании.
Гендиректор Yara Свейн Туре Холзетер заявил, что «последствия действующих санкций в отношении Беларуси снижают способность Yara положительно влиять на безопасность и благополучие работников "Беларуськалия".
— Для Yara это разочаровывающее событие. Мы по-прежнему твердо привержены безопасности и благополучию работников «Беларуськалия». Несмотря на свертывание поставок калия, Yara намерена продолжить реализацию программы промышленной безопасности, начатой в 2021 году, в тесном сотрудничестве с независимым профсоюзом "Беларуськалий" и в полном соответствии с действующими санкциями, — заявил гендиректор.
Норвежская компания Yara — крупнейший мировой производитель удобрений и один из основных торговых партнеров "Беларуськалия". Белорусская калийная компания традиционно работает с ней по пятилетним контрактам. К примеру, по соглашению 2011−2015 годов БКК поставляла компании Yara более 1 миллиона тонн калийных удобрений ежегодно.
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