В Yara уточняют, что «обязуется соблюдать все применимые законы и регулирования, включая санкции». В компании убеждены, что сами закупки калия в Беларуси не противоречат введенным санкциям, но "некоторые другие звенья в цепочке поставок" отказываются от выполнения услуг, которые необходимы для нормальной работы. Про какие конкретно "звенья" идет речь, в Yara не уточняют. Возможно, речь про перевозчиков, которые могут отказываться от поставок калия из-за риска попасть под вторичные санкции США.

"В результате Yara инициировала свертывание закупочной деятельности. Ожидается, что свертывание будет завершено к 1 апреля 2022 года. Yara продолжит отслеживать любые изменения ситуации, включая санкции, в рамках своих текущих операций по подбору поставщиков", — уточнили в компании.

Напомним, в июле прошлого года Yara заявляла, что продолжит закупать калийные удобрения в Беларуси, так как введенные ЕС санкции незначительно повлияют на поставки этого товара.

В нынешнем заявлении Yara много говорится про безопасность на "Беларуськалии".

— При поддержке правозащитных организаций и профсоюзов Yara стремилась к позитивным изменениям, используя свое присутствие в Беларуси для продвижения техники безопасности и соблюдения прав человека", — уточняют в компании.

Гендиректор Yara Свейн Туре Холзетер заявил, что «последствия действующих санкций в отношении Беларуси снижают способность Yara положительно влиять на безопасность и благополучие работников "Беларуськалия".

— Для Yara это разочаровывающее событие. Мы по-прежнему твердо привержены безопасности и благополучию работников «Беларуськалия». Несмотря на свертывание поставок калия, Yara намерена продолжить реализацию программы промышленной безопасности, начатой ​​в 2021 году, в тесном сотрудничестве с независимым профсоюзом "Беларуськалий" и в полном соответствии с действующими санкциями, — заявил гендиректор.

Норвежская компания Yara — крупнейший мировой производитель удобрений и один из основных торговых партнеров "Беларуськалия". Белорусская калийная компания традиционно работает с ней по пятилетним контрактам. К примеру, по соглашению 2011−2015 годов БКК поставляла компании Yara более 1 миллиона тонн калийных удобрений ежегодно.