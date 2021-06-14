"Я прекрасно себя чувствую, я в отличном настроении, у меня нет никаких жалоб. Если кто-либо в этом сомневается, то я готов с разрешения следствия пройти любую независимую медицинскую экспертизу, медицинское освидетельствование", — заявил Протасевич. По его словам, его никто «не бил, пальцем не трогал».

Ramanas Pratasevičius © Stopkadras

Протасевич сказал, что следы у него на запястьях — от стяжек, которые силовики использовали при его задержании. «Настоящими заложниками все ситуации, которая развивалась вокруг меня, стала, во первых, Софья (Сапега, подруга Протасевича — ред.), которая просто оказалась заложником ситуации, во-вторых, что не менее важно — мои родители, которые сейчас находятся в Польше в условиях информационного вакуума», — заявил он.

Информацию о своем избиении Протасевич назвал «слухами и домыслами, которые не имеют под собой никакого подтверждения». «Мам, пап, не переживайте, у меня правда все отлично», — обратился он к родителям.

По мнению BYPOL, Александр Лукашенко лично избивал Протасевича. Вопрос об этом также прозвучал на пресс-конференции.

"Вы начали разговор с шутки, тут даже комментировать нечего не буду, это просто смешно", - ответил он.

По словам Протасевича, к сотрудничеству со следственными органами Беларуси его тоже никто не принуждал. Он заявил, что это был его «личный выбор».

Белорусский госканал ОНТ 3 июня выпустил интервью с Протасевичем, в котором экс-главред NEXTA называет себя виновным в организации митингов. Протасевич также охарактеризовал как «самую большую ошибку» в жизни свою поездку в самопровозглашенные республики Донбасса. Он сообщил, что боится выдачи в самопровозглашенную ЛНР, а Александра Лукашенко назвал «человеком со стальными яйцами». При этом на интервью Протасевича привезли в студию, хотя он находится под арестом, а в конце записи на его запястьях были видны следы.

Протасевича задержали 23 мая, когда самолет авиакомпанииRyanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска в аэропорту Минска по требованию белорусских диспетчеров и в сопровождении истребителя МиГ-29. Оказалось, что на борту самолета находился Протасевич. Также стало известно о задержании его подруги Софьи Сапеги, гражданки РФ. Впоследствии ее арестовали на два месяца. Сегодня стало известно, что ей предъявлены обвинения по ст. 130 УК РБ («Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды»).