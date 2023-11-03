"Незаметно приехал в Беларусь, сделал доверенность и уехал обратно в безопасность". Как эмигранты продают недвижимость в Беларуси

"Первая реакция после прочтения новости о новом указе была такой: "Какой я молодец и умница, что все это сделал". Но как такового плана действий у меня нет. Неизвестно, что делать со всей этой недвижимостью: продавать или ждать чуда. На данный момент я нахожусь в эмиграции меньше года, пока не могу с уверенностью сказать, что буду продавать все то, что есть в Беларуси. Во-первых, я не уверен, что останусь жить в Польше, следовательно, зачем мне что-то продавать в Могилеве, если не планирую пока покупать что-то здесь? Во-вторых, у меня в запасе есть еще 2,5 года, пока действует доверенность. Быть может, за это время что-то изменится и у меня не будет необходимости в продаже. Вдруг мы все сможем вернуться обратно? Никто же не знает, что нас ждет в будущем. Проблема как раз в том, что сейчас у меня нет на руках четко прописанного плана, по которому я мог бы действовать. Однако если вдруг решу что-то покупать за границей, то за имеющиеся в запасе 2,5 года смогу это сделать, думаю, без особых сложностей".