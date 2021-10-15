Правительство Германии выражает беспокойство в связи с увеличением наплыва мигрантов и беженцев в восточные районы Германии. Существуют признаки того, что переправка нелегалов через Беларусь в Польшу, Латвию и Литву "активно регулируется режимом в Минске". Об этом в пятницу, 15 октября, на пресс-конференции в Берлине заявила официальный представитель министерства иностранных дел ФРГ Андреа Зассе (Andrea Sasse).

Как отметила спикер внешнеполитического ведомства, правительство Германии находится в очень тесном контакте с институтами ЕС и государствами - членами Европейского Союза и постоянно изучает инструменты, позволяющие добиться того, чтобы режим в Минске изменил свои действия.

Правительство Германии предложило, в дополнение к уже введенным в июне санкциям, "которые оказались весьма ощутимыми для режима", ввести дальнейшие санкции, "направленные на пресечение незаконной перевозки людей и политическое манипулирование беженцами и мигрантами", указала спикер в ответ на вопрос DW по поводу возможных рычагов воздействия на Минск.

За воздействие на страны происхождения и транзита мигрантов

В то же время, как подчеркнула Зассе, необходимо оказывать воздействие на страны происхождения беженцев и мигрантов, а также на транзитные страны, из которых они на самолетах прибывают в Беларусь. Спикер МИД ФРГ также добавила, что правительство Германии опровергла слухи, согласно которым через Беларусь якобы можно беспрепятственно попасть в ЕС.

В мае белорусский правитель Александр Лукашенко, в ответ на ужесточение санкций Евросоюза в отношении Беларуси, объявил о том, что Минск больше не намерен препятствовать мигрантам, намеревающимся из Беларуси переправляться на территорию Польши и государств Балтии. После этого заявления Польша, Латвия и Литва усилили охрану своих границ.

Согласно сведениям германской полиции, за период с августа нынешнего года на территорию Германии через Беларусь и Польшу нелегально проникли более 4300 человек. Главным образом это выходцы из Ирака, Сирии, Йемена и Ирана. В основном они прибывают в такие федеральные земли, как Бранденбург, Саксония и Мекленбург – Передняя Померания.

Как заверил в начале этой недели правительство земли Бранденбург министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer), для ускорения процедуры регистрации и идентификации вновь прибывших штат Федеральной полиции и Федерального ведомства по делам миграции и беженцев будет увеличен. Это позволит обеспечить условия, позволяющие в кратчайшие сроки перемещать соискателей убежища из пунктов первичного приема в другие федеральные земли. Ситуация в Бранденбурге "полностью под контролем", - подчеркнул на пресс-конференции пресс-секретарь министерства внутренних дел Стив Альтер (Steve Alter).