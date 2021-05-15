Почти каждый день в Беларуси проходят суды над задержанными участниками акций протеста связанных с кампанией президентских выборов-2020. По состоянию на 15 мая в Беларуси признаны политическими заключенными 372 человека. Некоторые из них находятся в заключении почти год.

Лукашенко перестраховался

Александр Лукашенко 9 мая подписал закон, направленный на сохранение независимости и суверенитета страны. В сообщении о документе говорится, что в случае гибели первого лица вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета Безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр.

При этом на территории страны незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение, а Советом Безопасности определяется перечень мер по их обеспечению. Решения Совета Безопасности обязательны для всех и подлежат безусловному исполнению.

Основным вопросом будет вопрос проведения выборов. Совет Безопасности с участием губернаторов примет решение об их проведении. "Новый президент может через час после прихода отменить все декреты" - эксперты успели высказаться - о "декрете о Совбезе|.

ЕС подготовил план помощи Беларуси

11 мая прошла онлайн-встреча лидера оппозиции Светланы Тихановской с представителями Департамента политики добрососедства и переговоров по расширению Еврокомиссии (DG NEAR). На встрече был представлен проект Всеобъемлющего плана помощи ЕС для Беларуси. Работа над проектом велась последние месяцы во взаимодействии с командой Тихановской.

План предполагает финансовую макропомощь для Беларуси и поддержку политических и экономических реформ с участием МВФ, Всемирного банка, ЕБРР. Обязательное условие – что помощь поступит демократической Беларуси – а не режиму – в переходный период и после новых свободных выборов.

За помощью в Грецию

Тихоновская во время рабочего виза в Грецию (12-14 мая) встретилась с президентом этой страны Екатериной Сакелларопулу. Главная тема встреч – поддержка Беларуси на международной арене. Лидер белорусской оппозиции поблагодарила президента Греции за невручение грамот Лукашенко: это важный шаг в непризнании режима. Тихановская поблагодарила за поддержку четвертого пакета санкций ЕС, который будет введен в ближайшее время, и Всеобъемлющего плана помощи для Беларуси.Тихановская попросила Грецию разработать программы поддержки для репрессированных студентов, спортсменов, журналистов независимых медиа и блогеров.

Страны ЕС и США не признают Лукашенко

13 мая шесть новых послов вручили Александру Лукашенко верительные грамоты. Среди них — главы дипмиссий Ирака, Никарагуа, России, Руанды, Саудовской Аравии и Сьерра-Леоне. Послов Франции и США не было на вручении верительных грамот Лукашенко.

После президентских выборов Александр Лукашенко уже третий раз принимает верительные грамоты. В ноябре прошлого года было две церемонии: верительные грамоты Лукашенко вручили апостольский нунций в Беларуси и послы Венесуэлы, Ирана, КНДР, Сирии, Турции, Японии, Бангладеш, Израиля, Камбоджи, Китая, Намибии, Пакистана и Мальтийского ордена.

Страны ЕС и США не признали результаты президентских выборов в Беларуси в 2020 году.

Готовятся новые санкции

Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в ближайшее время будет принят четвертый пакет санкций против властей Беларуси.

"В Беларуси режим продолжает репрессии и запугивание своих граждан. Теперь он преследует и польскую общину. Мы работаем над следующим пакетом санкций, который, я надеюсь, будет принят в ближайшие недели", — заявил Боррель. Он также добавил, что в четвертом пакете будет учтено "все происходящее в стране", включая преследование польского меньшинства.

"Мы останемся без работы и зарплаты"

На Белорусском металлургическом заводе (БМЗ) начат сбор подписей под открытым письмом за недопущение западных санкций в отношении предприятия.

В сообщении БМЗ говорится, что в последнее время «различные некоммерческие организации направляют в адрес иностранных партнеров предприятия письма, в которых под надуманными предлогами призывают прекратить сотрудничество». В связи с этим работники БМЗ обращаются с открытым письмом к «зарубежным партнерам, участникам международного профсоюзного движения, представителям стран Европейского союза и других государств».

"С августа прошлого года заводчанам предлагалось поддержать политически мотивированные требования путем остановки предприятия. Эта идея трудовым коллективом поддержана не была. В текущем году против БМЗ начата информационная кампания, направленная на побуждение зарубежных партнеров к отказу от торговых отношений с заводом. При этом заявители манипулируют событиями и фактами, распространяют информацию не соответствующую действительности. Этот процесс политически мотивирован и реализуется субъектами, не имеющими отношения к деятельности БМЗ. Мы решительно против того, чтобы нас использовали как средство в достижении чьих-то политических целей, особенно когда это сопряжено с угрозами экономической устойчивости предприятия", — говорится в письме.

Выступать в защиту Беларуси

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Европа должна быть готова к тому, чтобы стать на защиту Беларуси.

"Мы бы очень хотели, чтобы Беларусь шла в направлении демократии, чтобы она оставалась суверенным и независимым государством. Мы бы хотели, чтобы устремления белорусского народа и всех, кто живет там, были реализованы", — сказал Дуда.

Президент Польши также сказал, что нужно быть готовым "на случай какой-либо угрозы с той стороны", и одновременно подчеркнул необходимость для европейцев выступать на международной арене в защиту Беларуси, "чтобы ее суверенитет сохранился".

Инфляция за 4 месяца почти достигла годового прогноза властей

Как информирует Национальный статистический комитет потребительские цены в Беларуси в апреле по сравнению с декабрем 2020 года выросли на 4,6%. В годовом выражении инфляция в апреле составила 8,6%.

В апреле относительно марта цены на продовольственные товары выросли на 0,9% (с начала года — на 4,6%, за год — на 7,4%). На непродовольственные-на 0,8% (4,7% и 10,1%); на услуги — на 0,4% (4,4% и 8,9%).

В 2021 году правительство прогнозирует инфляцию не выше 5%. Для сравнения: в январе-апреле 2020 года цены выросли на 3,3%, а в целом по году инфляция составила 7,4% при аналогичном прогнозе 5%.

По мнению независимых экономистов, инфляция существенно превысит официальный прогноз и приблизится к 10%. Официальный прогноз был определен в прошлом году и не имел в виду ни глобального экономического кризиса, ни пандемии, ни скачков на валютном рынке. Поэтому о удержании инфляции в пределах 5% в этом году можно забыть, считают эксперты.

Представители медиа в Беларуси выступили с обращением

Более 150 представителей белорусского медиасектора подписали открытое обращение к властям с призывом прекратить "охоту на ведьм!”.

Редакторы, журналисты и публицисты призывают прекратить уголовное преследование представителей медиа, освободить коллег, вернуть негосударственные СМИ в системы печати и распространения, восстановить доступ к сайтам и прекратить безосновательное вмешательство государства в работу СМИ и журналистов.

Обращение направлено в Администрацию Президента, Совет Министров, Палату представителей, Совет Республики, Генеральную прокуратуру, Министерство информации, МВД и в Следственный комитет.

Представители медиа в Беларуси требуют от властей:

прекратить уголовное преследование журналистов, освободить из заключения всехпредставителей медиа и других граждан, которые лишены свободы за исполнение профессиональных обязанностей или за выражение своего мнения;

вернуть негосударственные общественно-политические медиа в системы печати и распространения;

восстановить доступ к сайтам независимых медиа в стране;

прекратить безосновательное вмешательство государственных органов в деятельность СМИ и административное давление на журналистов и медиа.