Неделя в Беларуси: чиновники против Лукашенко, суд над Бабарико и издевательства в тюрьмах

Портал Delfi рассказывает о важных событиях в Беларуси за последнюю неделю.

В Беларуси продолжаются аресты за проявление гражданской позиции. Сочетание белого и красного цветов (символизирующих протестный флаг) под запретом. За это могут отправить в места лишения свободы всю семью, кого-то даже на 25 суток.

Арест за флешмоб

7 апреля под Минском задержали 30-летнюю Юлию Михайлову, ее брата, сестру и маму. По информации милиции, 6 апреля они были участниками «флешмоба, организованного на проспекте Победителей, с использованием незарегистрированной символики, а также иной атрибутики» — в тот день по Минску гуляли девушки с бело-красно-белыми зонтиками. В РУВД на Юлию составили протокол об административном правонарушении, она получила 25 суток ареста. На брата и маму — протокол за неповиновение (присудили 6 и 5 суток). Сестру, у которой есть двое несовершеннолетних детей, отпустили.



Чиновники выступают против Лукашенко



Более полутора тысячи белорусских чиновников подписали письмо за отставку Лукашенко, освобождение политзаключенных и прекращение насилия. Открытое письмо сотрудников органов госуправления Беларуси, текст которого был разработан инициативой “Честные люди” вместе со специалистами из Народного антикризисного руководства, на 25 марта подписали 1674 чиновника.



Среди подписавшихся 1273 человека указали, что являются сейчас действующими сотрудниками (76%), а 401 — бывшими (24%). Большинство из них остановили службу после августа 2020 года. Наиболее часто встречающиеся организации-работодатели среди подписавших письмо - исполкомы, Министерство по налогам и сборам, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Государственный таможенный комитет, Национальный банк, Министерство финансов, Государственный комитет судебных экспертиз, Министерство внутренних дел, Следственный комитет, Министерство иностранных дел.

Ключевые требования открытого письма:

1. остановить насилие;

2. освободить политзаключенных;

3. привлечь к ответственности руководителей силовых структур, ответственных за насилие над протестующими, и ЦИК - за фальсификацию выборов;

4. провести новые выборы президента Беларуси.

Тихановская за новые слушания в ООН

8 апреля лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская провела онлайн-встречу с послами Северных стран по теме готовящихся переговоров для мирного решения кризиса в Беларуси. Тихановская приняла послов Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании, Исландии, Нидерландов, Эстонии, Латвии и Канады.

Во время встречи Тихановская подчеркнула, что важно усиливать давление на режим Лукашенко, чтобы остановить насилие и принудить к переговорам, учитывая эскалацию репрессий.

Она обсудила с послами возможность усиления точечных санкций против представителей режима, виновных в репрессиях, принятие 4-го пакета санкций ЕС, а также поддержку белорусских журналистов, правозащитников, студенческого и рабочего движения, малого бизнеса, попавшего под репрессии.



Тихановская предложила МИДам Северных стран организовать встречи с участием белорусских и международных экспертов в рамках предварительных консультаций по подготовке к переговорам с международной медиацией. Поскольку Норвегия и Эстония являются непостоянными членами Совбеза, она предложила организовать слушания в Совбезе ООН по поводу эскалации насилия и мирного решения кризиса в Беларуси.

Беларусь закроет посольства в ряде стран

Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что Беларусь закроет посольства «как минимум в нескольких странах мира». Такое заявление он сделал после совещания у Александра Лукашенко по «оптимизации» сети белорусских загранучреждений. Посольства, по словам министра, будут закрыты там, где «на протяжении длительного периода их работа не приносит нужной внешнеэкономической отдачи».

Совещание по работе МИД в тезисах пресс-службы Лукашенко:



- "В ряде стран наш многолетний опыт свидетельствует о том, что перспективы белорусского дипломатического присутствия там не просматриваются".



- "Нет необходимости держать политических советников в странах, которые заморозили с нами контакты в силу своих предубеждений или ведут против нас деструктивную деятельность".



- "Мир стремительно меняется, нам необходимо адекватно адаптироваться и грамотно распоряжаться имеющимися ресурсами по всем направлениям".



- "Дружественной для нас является та страна, где покупатель голосует рублем за белорусский товар, а правительство этому не препятствует".



- "На первом плане должны быть защита и продвижение своих интересов в экономической сфере".

Суд на Бабарико: возвращаются 1930-е годы



Бывший претендент в кандидаты в президенты Беларуси Виктор Бабарико впервые дал показания по своему делу. Он заявил, что категорически отрицает предъявленные обвинения. Виктор Бабарико был задержан 18 июня 2020 года. Он обвиняется в «отмывании» средств, полученных преступным путем (ст. 235 ч. 2 УК, до семи лет лишения свободы), и получении взятки в особо крупном размере (ст. 430 ч. 3 УК, до 15 лет лишения свободы).

7 апреля в начале своего выступления в суде Бабарико заявил, что категорически против предъявленных обвинений. В целом он назвал уголовное преследование себя, а также своего сына и друзей, коллег и партнеров «совершенно необоснованным» и «политически мотивированным».

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«Они не преследуют цель установления вины, доказательства вины, а преследуют с самого начала только одну цель - мое неучастие в политическом процессе, а именно в выборах президента Республики Беларусь. Я говорил об этом с самого начала», - сказал Бабарико. По его мнению, все уголовное преследование было направлено на устранение и дискредитацию его как реального конкурента тогдашнего президента.



«До моего вхождения на политическое поле Республики Беларусь, до 18 июня, претензий ко мне не предъявлялось. Никаких уголовных дел против содержащихся в этой камере лиц не возбуждено. Это уголовное преследование основано исключительно на добровольных показаниях людей в СИЗО КГБ. Я понимаю, что СИЗО КГБ способствует просветлению памяти и формированию правильных оценок, но все-таки никогда не думал, что времена 1930-х годов можно увидеть здесь», - сказал Бабарико.

40 студентов проходит по уголовным делам

Белорусские правозащитники сообщают о 40 учащихся учебных заведений, которые проходят по уголовным делам из-за протестов в Беларуси. Некоторые уже получили реальные сроки, кто-то до сих пор под следствием и ждет суда.

После выборов президента Беларуси в 2020 году, объединение белорусских студентов собрало показания о 459 задержанных студентов и 153 фактах отчислений из вузов. В ряде случаев результат задержания неизвестен, но как минимум 115 человек получили административное наказание в виде административного ареста, и как минимум 65 человек – в виде штрафов.

По состоянию на 9 апреля в Беларуси признаны политическими заключенными 342 человека.

В белорусских тюрьмах издеваются над людьми

Белорусы, которые побывали в местах лишения свободы за участие в акциях протеста, сообщают об ухудшении условий содержания. Поступает информация об издевательствах и массовых избиениях. Больше всего достается политзаключенным.

Политика Николая Козлова (лидера Объединенной гражданской партии) 7 апреля вывезли из тюрьмы на Окрестина в Минске в наручниках с головой, зажатой между коленями, и выбросили за городом. Он считает, что коровы на лукашенковских фермах имеют больше прав, чем люди в камерах.

“Я прошел карцер, пятидневную голодовку, камеру с семью бездомными, у которых любимое занятие — ловить и душить вшей. Передачу, которую принесли для меня в прошлый четверг, на руки мне выдали только в день выхода на свободу”, — говорит Козлов.

Он отмечает, что в камерах люди спят на полу, нет матрасов и даже рваных простынь и подушек, набитых ватой. Людей столько, что они дышат “многократно переработанным воздухом с минимальным количеством кислорода".

По словам политика, одного сокамерника с которым он сидел, забрали из камеры только потому, что задал вопрос. Его раздели и голого вернули обратно в камеру. В карцер залили много хлорки, и людям стало плохо через несколько минут. У самого Козлова сильно болели глаза.



"Это что? Хочется спросить, с каким нацизмом, фашизмом собирается бороться Лукашенко? Фашизм здесь, он чувствует себя совсем комфортно в ЦИПе, в СИЗО. И его источник-безнаказанность и вседозволенность силовиков”, - сказал Козлов.

Запрет на стримы

Белорусский парламент в первом чтении принял обновленный закон «О массовых мероприятиях». По новым правилам, все массовые мероприятия будут возможны только с разрешения местных властей, вводится запрет на призывы и стримы

Последние два года в Беларуси действовали и заявительный, и уведомительный принципы: то есть для того, чтобы собраться в местах, отведенных для массовых мероприятий властями, было достаточно просто направить уведомление не позднее чем за 10 дней до даты проведения. Теперь все массовые мероприятия могут проводиться исключительно на основании разрешения местных органов власти.



В новой версии закона появился пункт, которого раньше не было: «Запрещается освещение в средствах массовой информации, глобальной компьютерной сети Интернет или иных информационных сетях в режиме реального времени (в прямом эфире) массовых мероприятий, проводимых с нарушением установленного порядка их организации или проведения, с целью их популяризации или пропаганды». Если простым языком — вводится запрет на стримы. Негласный запрет на них действовал и раньше: все поняли, что он существует, после того, как журналисты «Белсата» Катерина Бахвалова (Андреева) и Дарья Чульцова получили по два года колонии. Правда, судили их официально не за стримы, а по ч. 1 ст. 342 УК Беларуси (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).