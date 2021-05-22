Неделя в Беларуси: блокировка TUT.BY и рекордное число политзаключенных со времен коммунизма

Портал Delfi рассказывает о важных событиях в Беларуси за последнюю неделю.

Суды: еще три обвинительных приговора

По всей Беларуси продолжаются задержания активистов и судебные процессы против граждан страны. Военнослужащий Денис Урад приговорен к 18 годам лишения свободы за то, что на дежурстве сфотографировал секретное письмо от министра внутренних дел министру обороны и отправил в один из телеграм-каналов.

Инженер Тихон Осипов осужден на 11 лет за то, что, по его словам, во время протестов, испугавшись, не справился с управлением машиной и непреднамеренно наехал на сотрудников милиции. Это не первый случай, когда милиционеры на протестных акциях окружили и начали бить автомобиль, вынуждая водителя совершать хаотические действия. Школьница получила 1,6 года “домашней химии” (подразумевает обязательство находиться дома в определенное время, выходить из него только по веской причине, регулярно отмечаться в милиции, а также не употреблять алкоголь) за то, что пожаловалась на избиение в милиции. Суд посчитал это ложным доносом. Также сейчас судят группу студентов, которые принимали участие в акциях протеста в учебных заведениях в сентябре 2020 года.

В Беларуси закрыли популярнейший новостной портал

Утром 18 мая сотрудники ДФР (Департамента финансовых расследований) пришли с обысками в офисы TUT.BY и домой к некоторым сотрудникам компании. А также - в офисы hoster.by и av.by. Обыски прошли у главного редактора и других сотрудников компании. Комитет государственного контроля завел уголовное дело по статье, которая предусматривает уклонение от уплаты налогов сборов в особо крупном размере. Задержаны более десятка сотрудников TUT.BY.

В этот же день Мининформ ограничил доступ к интернет-ресурсам TUT.BY, в том числе к проекту по сбору денег на лечение help.blog.tut.by и почте mail.tut.bу. Генпрокуратура пояснила, что в ходе мониторинга выявила факты многократных нарушений законодательства в части размещения запрещенной информации на портале.

По данным Gemius, только по интернет-аудитории Байнета TUT.BY имеет 3,303 миллиона реальных пользователей и 62,58% охвата в стране.

В ЕС считают, что недавние действия Минска в отношении портала TUT.BY, других независимых СМИ и журналистов "демонстрируют полное пренебрежение белорусскими властями свободой выражения мнений".

"Эти действия белорусских властей противоречат основным международным обязательствам, взятым Беларусью, в том числе в рамках ООН и ОБСЕ. Преследование журналистов должно прекратиться, и все задержанные должны быть немедленно освобождены вместе со всеми политическими заключенными", - говорится в заявлении Европейской службы внешних связей.

ЕС также призывает «положить конец насилию и репрессиям в отношении мирных протестующих и различных слоев общества, включая правозащитников или представителей меньшинств, а также членов политической оппозиции», отмечается в заявлении.

"Не может быть безнаказанности для лиц, виновных в нарушениях прав человека. ЕС вместе с международным сообществом координирует усилия по привлечению их к ответственности, - подчеркивается в нем. - ЕС продолжает поддерживать народ Беларуси в его призыве к уважению прав человека и основных свобод и будет продолжать поддерживать гражданское общество и независимые средства массовой информации".

На 21 мая 2021 года в Беларуси в заключении находится 27 представителей медиа.

Тихановская призвала Германию возбудить уголовное дело против Лукашенко

Светлана Тихановская направила письмо в Федеральную прокуратуру Германии. Она призвала федерального прокурора Питера Франка возбудить уголовное дело, по которому немецкие адвокаты подали заявления против Лукашенко и представителей режима – в интересах десяти белорусов, пострадавших от насилия со стороны режима Лукашенко в Беларуси. Учитывая эскалацию репрессий в Беларуси, а также преследования журналистов и блокировку сайта TUT.BY, Тихановская просит федерального прокурора предпринять все возможные шаги для привлечения виновных к ответственности.

Тихановская считает, что возбуждение такого дела позволит показать белорусам, что даже в условиях беззакония в стране их защищает международное право.

Милиции разрешили применять оружие

17 мая Александр Лукашенко подписал закон о госзащите и нацбезопасности. Теперь чиновники, силовики, судьи и иные лица в случае угрозы смогут получить защиту властей — от перевода на другую службу или работу до изменения внешности. Силовики же не будут нести ответственность за вред, который они законно нанесли в ходе применения силы, оружия и спецсредств. Также теперь они смогут проводить досмотр при задержании и запрещать фото- и видеосъемку.

Основные положения закона вступают в силу через месяц после его официального опубликования.

На приеме у психиатра получил уголовку

Человек высказался о Лукашенко на приеме у психиатра, а врач выдала это милиции. Сейчас на активиста Юрия Ковалева, который живет в Чечерске, завели уголовное дело по арт. 368 УК ("публичное оскорбление президента»)

"На меня уголовное дело возбудили за то, что сказал правду. Был на приеме у врача-психиатра, проходил комиссию на право управления автомобилем. Ну и высказался.... А врач сообщила в милицию то, что я сказал», — рассказал Юрий Ковалев.

Белорусская милиция этот инцидент не комментирует.

Во время кампании по выборам Президента Беларуси Юрий Ковалев агитировал за Светлану Тихановскую. Его сын Артем убежал от преследования омоновцев. Невестка Ковалева Екатерина осталась с двумя детьми, которым 4 месяца и 4 года.

Катерина Борисевич © AP/Scanpix

"Политическим" нашивают желтые бирки

Приговоренный к пяти годам колонии общего режима политзаключенный Витольд Ашурок умер в шкловской колонии на 50-м году жизни, стало известно в пятницу.

До своей смерти в письме из колонии он сообщил, что “политическим" заключенным там нашивают желтые бирки.

"Политических здесь хватает. Так что грустить повода нет. Тем более, что администрация издала приказ иметь желтый цвет бирок на одежде, и поэтому политических можно отличить издалека”, – написал Витольд.

Политзаключенный в письме отметил, что период Второй мировой войны, когда евреи носили желтые звезды и подобные бирки пришивали к одежде в нацистских концлагерях, чем-то похож на белорусские реалии.

Суд приговорил Ашурка к пяти годам колонии в январе 2021 года по статьям об участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК РБ) и насилии в отношении сотрудника милиции (ст. 364 УК РБ).

Причиной смерти, по данным "Нашей Нивы", стала остановка сердца.

Количество политзаключенных растет

18 мая правозащитные организации Беларуси выступили с заявлением, в котором признали политическими заключенными еще 21 человека. Таким образом, на 21 мая 404 человека в Беларуси признаны политическими заключенными. Это рекордное количество для Европы со времен падения коммунистических режимов.

"Блогеры, бизнесмены, активисты штабов кандидатов в президенты, участники акций протеста находятся в местах несвободы, вдали от своих родных и близких из-за того, что не побоялись воспользоваться своими правами – правом на участие в мирных собраниях, на высказывание своего мнения и на участие в политической жизни страны.

Большая часть этих людей попала под политически мотивированное уголовное преследование в связи событиями, которые развернулись во время и после кампании по выборам президента Беларуси в 2020 году", - сообщает правозащитный центр "Вясна".

Правозащитники требуют немедленно освободить всех политических заключенных, а также граждан, задержанных в связи с реализацией свободы мирных собраний в поствыборный период, и прекратить политические репрессии в отношении граждан страны.

Вакцина от Китая

Китай передал Беларуси 300 тыс. доз вакцины SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell). Официальные документы о передаче вакцины подписали министр здравоохранения Дмитрий Пиневич и Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси посол Се Сяоюн.

Вакцину против Covid-19, которая прибыла в Минск, разработала фармкорпорация Sinopharm. Всего Китай передал Беларуси 300 тыс. доз вакцины - на 150 тыс. человек.

В Беларуси при проведении вакцинации от Covid-19 на нынешнем этапе акцент делается на пожилых и людях с коморбидной патологией.

"Мы сейчас должны удовлетворить все записи, которые есть в поликлиниках, с упором на пожилое население. Работаем по целевым группам, связанным и с коморбидной патологией. А вторым этапом, возможно, мы вернемся к выставочным центрам и другим местам, где сможем вакцинировать все возрастные группы", - сказал министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич.

Единый день для выборов

В Беларуси могут ввести единый день голосования на выборах депутатов всех уровней. Если такой конституционный закон одобрят, то выборы в местные советы, которые должны пройти до 18 января 2022 года, будут перенесены на 2023-й и совмещены с парламентскими. Глава ЦИК (Центральной избирательной комиссии) Лидия Ермошина считает, что «каждая избирательная кампания порождает турбулентность и создает определенные политические проблемы для общества».

В Беларуси разбился военный самолет

19 мая в Барановичах упал военно-учебный самолет - два летчика погибли. Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело за нарушение правил полетов или подготовки к ним. Известно, что после обнаружения неполадок майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куканенко стремились увести самолет от города и катапультировались, но это их не спасло.

По предварительным данным, в самолете отказала система управления. С момента создания аварийной ситуации до падения прошло чуть больше минуты.

При падении самолета пострадал местный житель, которого госпитализировали с переломом предплечья. Также во время падения самолета осколками были повреждены несколько домов. Чиновники обещают их отремонтировать.