Не писать и вслух не произносить. Что будет за упоминание названия полка Калиновского в Беларуси?

Пока в «экстремистский» список включены только два варианта написания полка Калиновского — на белорусском языке в кирилличной и латиничной версиях. Но, как считает советник по правовым вопросам Национального антикризисного управления Михаил Кирилюк, вполне вероятно, что силовики будут преследовать людей за любое возможное написание.

— В Беларуси следует анализировать право с точки зрения его применения, то есть не просто читать закон, а изучать, как он работает, — объясняет Кирилюк. — В той системе, которая сейчас существует, нельзя ожидать, что если вы напишете, например, фразу «п***к Калиновского» (или как угодно иначе) на баннере и повесите в своей машине, то будете в безопасности. Силовики считают, что полк Калиновского — это враги, соответственно, любое его упоминание — устное или письменное — они будут воспринимать как проявление лояльности к врагу и преследовать за это.