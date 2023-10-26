Не писать и вслух не произносить. Что будет за упоминание названия полка Калиновского в Беларуси?

«Если не хотите получить штраф или административный арест, то вот мой совет: следите за тем, кому и что вы говорите, пишете и отправляете»
Белорусский адвокат Виталий (имя изменено) говорит, что, исходя из его опыта участия в административных процессах, силовики могут посчитать изготовлением и распространением экстремистских материалов практически любые действия с названием белорусского подразделения в составе Вооруженных сил Украины.
— Например, вы решили написать своему другу сообщение, содержащее «экстремистское» словосочетание, — объясняет адвокат. — Для этого вы печатаете эту фразу на клавиатуре компьютера и отправляете ее через интернет. Все, тут практически полный состав — изготовление и распространение.
— А если я просто скажу эту фразу где-то в публичном месте?
— Единственное ограничение здесь — это фантазия силовиков, — с грустной улыбкой говорит собеседник. — Думаю, стоит порадоваться, что они еще пока не умеют читать ваши мысли. Если вы не хотите получить штраф или административный арест, то вот мой совет: следите за тем, кому и что вы говорите, пишете и отправляете. Особенно, если речь идет о полке Калиновского или любом другом фигуранте республиканского списка экстремистских материалов.
Пока в «экстремистский» список включены только два варианта написания полка Калиновского — на белорусском языке в кирилличной и латиничной версиях. Но, как считает советник по правовым вопросам Национального антикризисного управления Михаил Кирилюк, вполне вероятно, что силовики будут преследовать людей за любое возможное написание.
— В Беларуси следует анализировать право с точки зрения его применения, то есть не просто читать закон, а изучать, как он работает, — объясняет Кирилюк. — В той системе, которая сейчас существует, нельзя ожидать, что если вы напишете, например, фразу «п***к Калиновского» (или как угодно иначе) на баннере и повесите в своей машине, то будете в безопасности. Силовики считают, что полк Калиновского — это враги, соответственно, любое его упоминание — устное или письменное — они будут воспринимать как проявление лояльности к врагу и преследовать за это.
Какая ответственность грозит за фразы «Полк Каліноўскага» и Polk Kalinouskaha?
Фразы Polk Kalinouskaha и «Полк Каліноўскага» были включены в республиканский список экстремистских материалов решением Министерства информации РБ.
В соответствии со статьей 19 Закона «О противодействии экстремизму» Беларуси запрещается распространение, публичная демонстрация включенных в республиканский список экстремистских материалов, их изготовление, издание, хранение и перевозка в целях распространения.
За такое нарушение, согласно ч. 2 статьи 19.11 белорусского Кодекса об административных правонарушениях, предусмотрен штраф в размере до 30 базовых величин (1100 бел рублей) либо административный арест.