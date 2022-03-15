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Александр Лукашенко уверяет, что Беларусь ничем не может помочь России в войне против Украины, и РФ "не зовет" белорусских солдат. Об этом сообщает государственное агентство БЕЛТА, передает УНИАН.
A. Lukašenka
A. Lukašenka
© Sputnik / Scanpix

"Еще раз хочу подчеркнуть (вы это знаете лучше, чем другие люди): мы не собираемся ввязываться в эту операцию, которую Россия проводит в Украине. Самое главное, как военным вам говорю, в этом нет никакой необходимости", — говорит он.

Лукашенко акцентирует, что Беларусь не может помочь вооружением, поскольку сама закупает его в РФ, а воинов России якобы хватает.

"Ну, подумайте, что мы можем там России добавить? Что касается личного состава, там предостаточно своих воинов. Мы что-то можем России с точки зрения вооружений добавить? Да нет. Мы это все закупаем у Российской Федерации. У них это все есть, и даже лучше. Поэтому нам там делать нечего. И нас туда не зовут", — добавил он.

Роль Беларуси в войне России против Украины: что известно

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Как ранее сообщал УНИАН, Беларусь официально не принимает участь в войне России против Украины, называемой агрессором "специальной операцией".

В то же время российские военные используют территорию Беларуси для транспортировки солдат и военной техники, запуска ракет по территории Украины.

Также появляются сведения о том, что белорусские больницы лечат раненых в боях на территории Украины солдат, из-за чего отдельные медучреждения перестали оказывать помощь белорусам.

11 марта стало известно, что была атакована белорусская территория на границе с Украиной. Госпогранслужба Украины называла эту атаку сознательной провокацией, призванной втянуть Вооруженные силы Республики Беларусь в войну с Украиной.

В тот же день Министерство обороны Беларуси начало отрицать тот факт, что три белорусских села были атакованы с воздуха.

Страны-партнеры Украины вводят санкции против Беларуси наравне с Россией из-за пособничества российской агрессии против нашей страны.

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УНИАН
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