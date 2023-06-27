Наемники приедут в Беларусь вместе с Пригожиным и будут размещаться под Осиповичами?

Как обычные граждане журналисты «Зеркала» обзвонили различные инстанции как в Осиповичах, так в Могилеве и Минске.
В Осиповичском райисполкоме удивились вопросу о ЧВК Вагнера. В отделе по обращению граждан вообще не знали, о чем речь.
— Кто приедет? Это кто такие? — с неподдельным удивлением переспросили там, услышав о ЧВК Вагнера. Сотрудница отдела ничего не знала о том, что наемники могут появиться в районном центре.
Тогда журналисты обратились к первому заместителю председателя Осиповичского райисполкома Сергею Ананичу. На вопрос, разместят ли в районе вагнеровцев, он ответил: «У меня нет такой информации». Чиновник порекомендовал, как вариант, обратиться в Министерство обороны: «Это дела военные».
Журналисты позвонили сначала в военкомат Осиповичского района, а когда там не взяли трубку, набрали в Минобороны. Дежурный на телефоне доверия ответил, что не в курсе ситуации с наемниками.
В войсковой части 64 608, которая находится в Осиповичском районе, заявили, что на постройку лагеря для наемников они никого не отправляли.
— Мы ничего не знаем. Слухи какие-то ходят, но не буду же я их распространять, я дежурный по воинской части, ответственное лицо.
В остальные части, располагающиеся в районе, дозвониться не удалось.
В сообщениях, которые журналисты получили от читателей, были предположения, что лагерь могут разбить в деревне Цель Осиповичского района. Там находится войсковая часть 61 732. Журналисты позвонили Протасевичский сельсовет, в состав которого входит данный населенный пункт. Но там также ничего о вагнеровцах не знают.
— У меня такой информации нет, я не могу ни что-то сказать, ни прокомментировать, — отметила сотрудница сельсовета.
Также ничего не знают о вагнеровцах и на железнодорожной станции Осиповичи-1, которая является крупным железнодорожным узлом. Сюда корреспонденты уже звонили, представившись сотрудником компании Пригожина.
— Прибыли ли в Осиповичи бойцы ЧВК Вагнера?
— Понятия не имею. Какие бойцы? Я не располагаю такой информацией, — ответил собеседник, снявший трубку.
В Осиповичском опытном лесхозе (эта организация отвечает за леса всего района), а также в Могилевском государственном производственном лесохозяйственном объединении, которому подчиняется первый, трубку не подняли.
Возможно, наемники уже пересекли границу Беларуси? Мы позвонили в кафе, которое находится возле Новозыбкова, на трассе М10 (на российской стороне это А-240), менее чем в 30 км от нашей страны. Эта дорога — ближайший способ по земле попасть в Беларусь. В заведении заявили, что «никаких колонн Вагнера сегодня не видели». Об этом же сказали на близлежащих АЗС.
«Беларускі Гаюн»: Нет данных, подтверждающих информацию о строительстве лагеря для ЧВК Вагнера
— «Беларускі Гаюн» на данный момент не располагает данными, которые бы подтвердили информацию касательно строительства лагеря для ЧВК Вагнера под Осиповичами. Также хотим повторить, что прямо сейчас мы не подтверждаем и данные о якобы нахождении Пригожина в Беларуси, — говорится в заявлении телеграм-канала, который отслеживает передвижение российской военной техники по территории Беларуси.
По данным на 17.30 авторы телеграм-канала однозначно утверждают: за минувшие сутки не было зафиксировано никакой активности в Осиповичском районе, не говоря уже о строительстве столь крупного объекта.
— Что касается возможной переброски наемников ЧВК Вагнера в Беларусь, то мы сможем подтвердить или опровергнуть эти данные путем прямого наблюдения. На сегодняшний день никаких колонн ЧВК, движущихся в Беларусь или уже находящихся в РБ, — нет, — заключили авторы.
Позже телеграм-канал, приближенный к белорусским силовикам, заявил, что наемники ЧВК Вагнера едут в Могилевскую область, «некоторые с семьями». Якобы их прибытие ожидается в течении двух дней.
Также авторы отмечают, что «есть вероятность, что в Беларуси „Вагнер“ просто легитимизируется и продолжит выполнять задачи либо в Африке, либо в Украине».