Наемники приедут в Беларусь вместе с Пригожиным и будут размещаться под Осиповичами?

В войсковой части 64 608, которая находится в Осиповичском районе, заявили, что на постройку лагеря для наемников они никого не отправляли.

Журналисты позвонили сначала в военкомат Осиповичского района, а когда там не взяли трубку, набрали в Минобороны. Дежурный на телефоне доверия ответил, что не в курсе ситуации с наемниками.

Тогда журналисты обратились к первому заместителю председателя Осиповичского райисполкома Сергею Ананичу. На вопрос, разместят ли в районе вагнеровцев, он ответил: «У меня нет такой информации». Чиновник порекомендовал, как вариант, обратиться в Министерство обороны: «Это дела военные».

— Кто приедет? Это кто такие? — с неподдельным удивлением переспросили там, услышав о ЧВК Вагнера. Сотрудница отдела ничего не знала о том, что наемники могут появиться в районном центре.

В Осиповичском райисполкоме удивились вопросу о ЧВК Вагнера. В отделе по обращению граждан вообще не знали, о чем речь.

Как обычные граждане журналисты «Зеркала» обзвонили различные инстанции как в Осиповичах, так в Могилеве и Минске.

— Мы ничего не знаем. Слухи какие-то ходят, но не буду же я их распространять, я дежурный по воинской части, ответственное лицо.

В остальные части, располагающиеся в районе, дозвониться не удалось.

В сообщениях, которые журналисты получили от читателей, были предположения, что лагерь могут разбить в деревне Цель Осиповичского района. Там находится войсковая часть 61 732. Журналисты позвонили Протасевичский сельсовет, в состав которого входит данный населенный пункт. Но там также ничего о вагнеровцах не знают.

— У меня такой информации нет, я не могу ни что-то сказать, ни прокомментировать, — отметила сотрудница сельсовета.

Также ничего не знают о вагнеровцах и на железнодорожной станции Осиповичи-1, которая является крупным железнодорожным узлом. Сюда корреспонденты уже звонили, представившись сотрудником компании Пригожина.

— Прибыли ли в Осиповичи бойцы ЧВК Вагнера?

— Понятия не имею. Какие бойцы? Я не располагаю такой информацией, — ответил собеседник, снявший трубку.