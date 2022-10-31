«Мы в ближайшее время в очередной раз встретимся с Владимиром Владимировичем Путиным и уже окончательно подведем итоги этого года. И как минимум спланируем, что касается уровня президентов, наши задачи на предстоящий год», — сказал Лукашенко.

Если эта встреча состоится, то это будет уже девятый визит Лукашенко в Россию с начала года. Последний раз Лукашенко и Путин пересекались в Казахстане на заседании Совета глав государств СНГ. О двусторонней встрече в рамках этого саммита не сообщалось.

Последние переговоры между ними состоялись в конце сентября в Сочи. Тогда Лукашенко высказался по поводу частичной мобилизации в РФ, импортозамещении, санкциях, а затем внезапно посетил с неофициальным визитом частично признанную Абхазию, чем спровоцировал дипломатический скандал с Грузией.