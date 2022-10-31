«Мы в ближайшее время в очередной раз встретимся с Владимиром Владимировичем Путиным и уже окончательно подведем итоги этого года. И как минимум спланируем, что касается уровня президентов, наши задачи на предстоящий год», — сказал Лукашенко.
Если эта встреча состоится, то это будет уже девятый визит Лукашенко в Россию с начала года. Последний раз Лукашенко и Путин пересекались в Казахстане на заседании Совета глав государств СНГ. О двусторонней встрече в рамках этого саммита не сообщалось.
Последние переговоры между ними состоялись в конце сентября в Сочи. Тогда Лукашенко высказался по поводу частичной мобилизации в РФ, импортозамещении, санкциях, а затем внезапно посетил с неофициальным визитом частично признанную Абхазию, чем спровоцировал дипломатический скандал с Грузией.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Россияне в Литве: свободно покупают недвижимость, тысячами пересекают границу
С Россией и россиянами вообще не надо иметь ничего...
Эфир Delfi с немецким политологом Андреасом Умландом
31 октября в Сейме Литовской Республики проходит...
Единство в караимском танце. Ансамбль "Бирлик", или "одна большая семья"
"Бирлик" с караимского переводится как "единство". Он...
Что произошло с экономикой Беларуси за 8 месяцев войны? от разрыва отношений с Литвой Беларусь теряет около 2 млрд долларов в год
Белорусская экономика вошла в рецессию, страна...
"Напряжение в рабочем графике": премьер-министр Литвы ушла от ответа на вопросы о льготе НДС
Премьер-министр Ингрида Шимоните не ответила, видит ли...