Она обвиняется по трем статьям УК Беларуси: призыв к действиям, угрожающим национальной безопасности; заговор с целью захвата власти; создание и руководство экстремистским формированием. Вместе с Колесниковой будут судить ее соратника - юриста Максима Знака.

Перед началом суда Колесникова танцевала прямо в "аквариуме" и показывала руками сердечко.

Что стоит за формулировками обвинения - неизвестно из-за особенностей правоохранительной системы Беларуси. Следствие делится только той информацией, которой считает нужным. Адвокаты Колесниковой и Знака находятся под подпиской о неразглашении материалов дела. За нарушение этой подписки можно лишиться адвокатского статуса.

Впрочем, одну из защитниц Колесниковой, адвоката Людмилу Казак, лишили статуса и без этого, с формулировкой за "дискредитацию своего звания".

До 2020 года Мария Колесникова была музыканткой и преподавательницей музыки, играла на флейте в оркестрах главных белорусских театров, с 2007 по 2019 годы жила, главным образом, в Германии. Политикой она только интересовалась.

Однако в 2020 году банкир Виктор Бабарико предложил ей возглавить свой штаб кандидата в президенты. После ареста Бабарико Колесникова вошла в штаб единственного допущенного до выборов кандидата - Светланы Тихановской. И вместе с Вероникой Цепкало они образовали трио, которое собирало самые массовые в истории многих населенных пунктов Беларуси митинги.

Почти месяц после выборов Колесникова ходила на акции протеста и выступала на митингах. 7 сентября ее и еще двух соратников люди в масках посадили в микроавтобус, увезли к украинской границе и попытались насильно заставить их покинуть Беларусь. Соратники подчинились, а Колесникова, по их словам, порвала свой паспорт, и это сделало переход границы невозможным.

На следующий день ее арестовали.

Оставаясь в СИЗО, Колесникова старается вести активную деятельность и оттуда. Она много раз требовала от Александра Лукашенко остановить насилие. Телеканалу "Дождь" 3 августа удалось получить письмо от Колесниковой. В нем она, в частности, рассказала, что ей предлагали сотрудничество и поблажки взамен на, например, телевизионное интервью, где бы она говорила удобные для власти слова. Колесникова отказалась.