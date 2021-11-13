На учениях в Беларуси погибли два российских десантника

Министерство обороны России в пятницу, 12 ноября, подтвердило их гибель, назвав ее причиной сильный порыв ветра у земли. Из-за него "произошло схождение парашютистов", в результате которого у обоих десантников "погасли купола", пояснили ТАСС в Минобороны РФ. Один из военнослужащих, пытаясь спасти себя и сослуживца, применил запасной парашют, но тот из-за недостаточной высоты "не успел вступить в работу и произошло жесткое приземление". Россиян увезли в местную больницу, однако, несмотря на все усилия врачей, оба десантника скончались от травм.

Ранее оборонное ведомство в Москве сообщало, что в рамках учений на полигоне "Гожский" подразделение российских десантников "выполнит практическое десантирование на незнакомой площадке приземления для проверки одного из компонентов сил реагирования Союзного государства". Согласно этому же сообщению, после десантирования белорусские и российские десантники "выполнят ряд учебно-боевых задач, в том числе захват и удержание плацдарма, поиск и уничтожение назначенных объектов, а также диверсионно-разведывательных групп противника и незаконных вооруженных формирований".

Полигон "Гожский" расположен примерно в 50 километрах от контрольно-пропускного пункта "Кузница" на белорусско-польской границе, где в последнюю дни сложилась критическая ситуация.

Конфликт на границе Польши и Беларуси

Обстановка на польско-белорусской границе резко обострилась 8 ноября, когда со стороны Беларуси к ней подошли несколько тысяч мигрантов из Ирака и Сирии, желающих перебраться в Евросоюз. Пограничникам и военнослужащим удалось остановить их, те разбили лагерь в районе КПП "Кузница". В ночь на 10 ноября две группы из нескольких десятков человек смогли силой прорвать границу и проникнуть на польскую территорию в разных местах. Всех их удалось вернуть на белорусскую сторону, хотя некоторых, как отметили пограничники, пришлось разыскивать.

В мае Лукашенко заявил, что Минск больше не будет удерживать беженцев от дальнейшего следования в страны ЕС. После этого резко усилился поток нелегальных мигрантов, сначала в Литву, а затем в Польшу. Евросоюз обвиняет Лукашенко в намеренном провоцировании конфликта и организации переправки тысяч человек к границам ЕС в ответ на санкции против его режима.